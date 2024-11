Casablanca Finance City (CFC) va bientôt enrichir son offre immobilière avec la M Tower. Porté par Mfadel Group et Red Med Real Estate, ce projet immobilier, d’une hauteur de 131 mètres, veut apporter une vision moderne de l’espace de travail au sein de Casa Anfa, un quartier en pleine transformation.

La M Tower est située dans une zone bénéficiant d’un positionnement privilégié. Construite sur le boulevard de l’Aéropostale et dotée d’un parking de 1.500 places, elle s’intègre dans un cadre conçu pour favoriser le dynamisme économique.

Ce projet se situe également au cœur de Casa Anfa, un pôle urbain mêlant espaces résidentiels, centres commerciaux et équipements culturels, tout en étant à proximité de Casablanca Finance City, reconnue comme un hub financier majeur en Afrique.

Conçue pour répondre à des besoins diversifiés, la tour propose des espaces de travail modernes. Concernant la répartition de ses espaces, les premiers niveaux accueillent des petites structures, notamment des startups, cabinets de conseil ou professions libérales, tandis que les étages supérieurs abritent de grands plateaux adaptés aux sièges sociaux et aux grandes entreprises.

Avec un design en spirale, la M Tower se caractérise par son architecture qui maximise les vues sur la ville et l’apport de lumière naturelle, tout en intégrant un socle commercial. Ce dernier comprend des espaces de restauration, un centre de bien-être et un rooftop gastronomique.

En plus de ses qualités architecturales et fonctionnelles, la M Tower vise des certifications environnementales reconnues, telles que HQE et EDGE, témoignant de l’engagement des promoteurs envers un immobilier durable et écoresponsable. Ces initiatives s’alignent avec la vision globale de Casa Anfa, un quartier qui incarne la modernité et la durabilité.

De plus, le gratte-ciel a à son avantage une localisation stratégique, une architecture innovante et des normes de durabilité. Ce qui la positionne comme un atout pour les entreprises nationales et internationales cherchant à s’établir dans un environnement compétitif et moderne.

Avec ce nouvel édifice, CFC renforce son statut de pôle d’envergure, soutenant par là même l’ambition de Casablanca de renforcer son attractivité et de se positionner comme un centre névralgique des affaires en Afrique.