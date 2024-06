Le gouvernement espagnol a réitéré, mardi, son ferme engagement à poursuivre sa coopération avec le Maroc en matière de lutte contre les incendies.

En vertu des accords bilatéraux signés avec plusieurs pays, dont le Maroc, l’Espagne poursuivra sa coopération avec le Royaume en matière de lutte contre les incendies, souligne un communiqué de la présidence du gouvernement espagnol, rendu public à l’issue de la réunion du Conseil des ministres.

El Consejo de Ministros aprueba el Plan de actuaciones de prevención y lucha contra los incendios forestales 2024. El dispositivo estatal previsto está formado principalmente por: ✅Brigadas de incendios forestales @UMEgob ✅Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pic.twitter.com/huAQO1Oi3V — La Moncloa (@desdelamoncloa) June 18, 2024

A cet effet, un plan d’action a été adopté pour la prévention et la lutte contre les incendies de forêt au titre de 2024 visant à établir les moyens avec lesquels l’administration générale de l’État soutient les mécanismes régionaux de lutte contre les incendies, et qui a une vocation unificatrice, globale et coordinatrice pour toute la politique de l’État dans ce domaine.

Lire aussi. Feux de forêt: le Maroc réceptionne son septième Canadair

Le présent accord approuve les mesures contenues dans le plan d’action de prévention et de lutte contre les incendies de forêt pour l’année 2024, d’une part, et, d’autre part, prend acte du rapport sur la mise en œuvre des mesures contenues dans le plan d’action de prévention et de lutte contre les incendies de forêt pour l’année 2023.

Depuis 2005, le gouvernement espagnol adopte chaque année un ensemble de mesures interdépartementales qui constituent le plan d’action annuel pour la prévention et la lutte contre les incendies de forêt.