L’international marocain, Ayoub El Kaabi, a été désigné, ce dimanche 1er juin, meilleur joueur de la saison 2023-2024 de la Ligue Europa Conférence, décerné par l’UEFA.

Cette distinction fait suite à sa remarquable performance avec l’Olympiakos, club grec auquel El Kaabi a offert son premier le titre européen. Sa contribution exceptionnelle a été soulignée par ses 11 buts marqués en phases finales, dont celui décisif en finale, faisant de lui le premier joueur à atteindre ce nombre de buts en phase à élimination directe dans une compétition de clubs masculins de l’UEFA.

9 games, 11 goals, 1 assist and the trophy 🏆 Ayoub El Kaabi is the 2023/24 #UECL Player of the Season 🥇 — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) June 1, 2024

Dans un communiqué de l’UEFA, il est précisé : « À 30 ans, El Kaabi a mené une campagne impressionnante après le transfert de son équipe de l’Europa League à la Ligue Europa Conférence à la fin de la phase de groupes ».

❤️🤍 Every Olympiacos goal scored during their title-winning campaign 🏆#UECL || @olympiacosfc pic.twitter.com/h37Xszhlya — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) June 1, 2024

De plus, sa performance lors de la finale, où il a été désigné homme du match pour son but crucial en prolongations, a été particulièrement saluée.

Malgré de longues minutes de vérification par la VAR, son but à la 116e minute a été validé, faisant de lui le premier Marocain à marquer dans une finale européenne.

Le goleador de la C4 a en toute logique été sélectionné dans l’équipe-type de la saison de la Ligue Europa Conférence, aux côtés de joueurs clés de clubs tels que la Fiorentina, finaliste de la compétition, Aston Villa et le Club Bruges.

The 2023/24 Europa Conference League Team of the Season, selected by UEFA’s Technical Observer panel 💫#UECL — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) June 1, 2024

Cette reconnaissance vient couronner la brillante saison d’El Kaabi, qui a marqué de son empreinte cette compétition européenne en tant que joueur clé de l’Olympiakos et en tant que fier représentant du football marocain.

Outre cette distinction, l’ancien joueur du Wydad n’ayant commencé sa carrière profesionnelle qu’à l’âge de 23 ans a battu une incroyable série de records.

En plus du record de 11 buts inscrits depuis le début de la phase à élimination directe de la Ligue Europa Conférence, il est devenu aussi le meilleur buteur sur les tours décisifs d’une campagne de Coupe d’Europe.

Sur ce plan, le Marocain a fait ainsi mieux que le Colombien Radamel Falcao (10 réalisations avec l’Atlético Madrid en 2011), le Portugais Cristiano Ronaldo (10 buts avec le Real Madrid en 2017) et le Français Karim Benzema (10 buts avec le Real Madrid en 2022).

Lire aussi. Ligue Europa Conférence: El Kaabi offre la coupe à l’Olympiacos

Le Lion de l’Atlas a également engrangé plusieurs autres records. Il s’agit, entre autres, des records de buts inscrits par un joueur africain (14 buts de la phase des groupes à la finale), de buts marqués lors d’une campagne de phase à élimination directe de Ligue Europa Conférence (11), de buts marqués lors d’une double confrontation en Ligue Europa Conférence (5 contre Aston Villa en demi-finales), et du premier triplé en demi-finales de Ligue Europa Conférence (contre Aston Villa).