Les dirigeants de l’UE ont décidé jeudi à Bruxelles d’ouvrir des négociations d’adhésion avec l’Ukraine, en dépit de l’opposition affichée du Premier ministre hongrois Viktor Orban qui n’a finalement pas usé de son droit de veto.

« C’est une victoire pour l’Ukraine, pour toute l’Europe, une victoire qui motive, inspire et rend plus fort », a immédiatement lancé le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

« L’Histoire est faite par ceux qui ne se fatiguent pas de se battre pour la liberté », a ajouté celui qui avait exhorté quelques heures plus tôt les Vingt-Sept à ne pas rater ce rendez-vous crucial.

Pour le président du Conseil européen Charles Michel, cette décision d’ouvrir des négociations d’adhésion avec l’Ukraine, mais aussi avec la Moldavie, est « un signal clair d’espoir pour les citoyens de ces pays et pour notre continent ».

La chancelier allemand Olaf Scholz a salué « un signe fort de soutien » à l’Ukraine qui offre « une perspective » à ce pays en guerre depuis l’invasion russe du 24 février 2022.

Today, we take a historic step towards a stronger European family by opening negotiation with Ukraine & Moldova, granting candidate status to Georgia and opening negotiations with Bosnia & Herzegovina once the necessary degree of compliance with membership criteria is reached

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 14, 2023