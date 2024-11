Les Nations Unies ont mis en garde mercredi contre la détérioration de la crise humanitaire au Myanmar, tout en déplorant le manque de financement pour venir en aide aux populations dans le besoin.

“La crise humanitaire au Myanmar continue de s’aggraver, le conflit en cours faisant de plus en plus de victimes civiles”, a indiqué le porte-parole adjoint de l’ONU, Farhan Haq lors d’un briefing à New York, notant que 12 des 15 États et régions du pays ont été affectés par les combats en cours.

Selon des statistiques onusiennes, quelque 3,4 millions de personnes sont désormais déplacées à l’intérieur du pays, un record.

Les partenaires humanitaires ont aidé près de trois millions de personnes au cours des trois premiers trimestres de 2024, « mais un grave sous-financement les a empêchés de fournir une aide supplémentaire », a dit le porte-parole.

D’après le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), le Plan de réponse pour le Myanmar au titre de l’année 2024 n’a mobilisé que 334 millions de dollars du milliard requis pour subvenir aux besoins des populations affectées.

Le responsable onusien a, par ailleurs, appelé toutes les parties au conflit à garantir un accès humanitaire sans entrave et à éliminer les « obstacles bureaucratiques » afin que les personnes dans le besoin puissent bénéficier de l’aide.