Le Royaume-Uni va inscrire le groupe paramilitaire russe Wagner sur sa liste des organisations terroristes, a confirmé mercredi le Premier ministre Rishi Sunak.

« Lancées par le Kremlin de Poutine, les méthodes de torture, de vol et de barbarie du groupe Wagner menacent la démocratie et la liberté dans le monde entier », a écrit le chef du gouvernement britannique sur le réseau social X (ex-Twitter).

« Il est juste qu’aujourd’hui nous proscrivions ce groupe pour ce qu’il est : une organisation terroriste », a-t-il ajouté.

Unleashed by Putin’s Kremlin, the Wagner Group’s methods of torture, theft and barbarism are threatening democracy and freedom around the world.

It’s right that today we are proscribing the group for what it is – a terrorist organisation. https://t.co/ikW6ZfiQMy

— Rishi Sunak (@RishiSunak) September 6, 2023