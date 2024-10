Le Premier ministre britannique Keir Starmer a affirmé mercredi que son gouvernement « examinait » d’éventuelles sanctions contre les deux ministres d’extrême droite du gouvernement israélien Bezalel Smotrich et Itamar Ben Gvir pour des « propos odieux ».

« Nous examinons cela parce qu’il y a des propos sans aucun doute odieux (…) ainsi que d’autres actions très préoccupantes en Cisjordanie et à travers la région », a déclaré Keir Starmer lors de la séance hebdomadaire de questions au Premier ministre à la Chambre des communes.

La veille, l’ancien ministre conservateur des Affaires étrangères David Cameron avait affirmé à la BBC qu’avant de quitter le pouvoir après la défaite de son parti aux dernières législatives début juillet, il travaillait à imposer des sanctions au ministre de la Sécurité nationale du gouvernement israélien Itamar Ben Gvir, et à son homologue aux Finances, Bezalel Smotrich.

En août dernier, Bezalel Smotrich avait affirmé lors d’un colloque que « laisser mourir de faim » les habitants de la bande de Gaza pourrait « être justifié et moral pour faire libérer les otages » israéliens qui y sont retenus depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023.

L’Union européenne et le Royaume-Uni avaient vivement condamné ces propos.

Fin août, Londres avait condamné les « méthodes » de l’armée israélienne lors d’une vaste opération militaire en Cisjordanie, dans laquelle au moins 19 Palestiniens avaient été tués en 48 heures.

