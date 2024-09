L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a préqualifié le vaccin MVA-BN destiné à lutter contre l’épidémie de mpox qui frappe actuellement une partie du continent africain, a annoncé l’agence onusienne.

« Cette première préqualification d’un vaccin contre le mpox est une étape importante dans notre lutte contre la maladie, à la fois dans le contexte des épidémies actuelles en Afrique et à l’avenir », a déclaré le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, cité dans un communiqué.

La préqualification de ce sérum par l’OMS permet aux agences spécialisées de l’ONU, comme l’Alliance du vaccin et l’agence pour l’enfance Unicef, mais aussi des gouvernements d’accélérer les commandes.

Cela « va aider les communautés qui sont en première ligne de la situation d’urgence en Afrique et au-delà », a déclaré la Dre Yukiko Nakatani, sous-directrice générale de l’OMS pour l’accès aux médicaments et aux produits de santé.

