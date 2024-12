Le Front marocain contre le projet de loi sur la grève et les réformes des caisses de retraite a appelé à une manifestation prévue pour le dimanche 15 décembre à Rabat.

La marche partira de la place Bab El Had en direction du siège du Parlement, pour protester contre les législations gouvernementales que le Front considère comme «régressives et destructrices», précise dans un communiqué la coalition, qui exprime de vives inquiétudes concernant le contenu du projet de loi organique sur la grève, qu’elle juge «extrêmement dangereux».

Le Front estime que le texte adopté hier mercredi par la Commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants contient des obstacles qui entraveraient la capacité de la classe ouvrière à exercer son droit de défendre ses acquis sociaux et ses droits à travers la grève, un droit pourtant obtenu après des siècles de luttes et de sacrifices.

Il dénonce vivement la volonté du gouvernement et des employeurs de faire adopter cette loi, en se servant de la majorité parlementaire pour imposer des réformes contraires aux intérêts de la classe ouvrière.

Halte à la «réforme» des retraites

Le Front exprime son rejet catégorique de la volonté du gouvernement de faire passer la «réforme des systèmes de retraite», qu’il considère comme un retour au «trio maudit»: «travailler plus, cotiser plus et bénéficier d’une pension moindre». Cette réforme est vue comme une attaque directe contre les acquis sociaux des travailleurs et des retraités, ainsi qu’une violation de leurs droits fondamentaux, notamment celui à un niveau de vie digne pour eux et leurs familles.

Dans ce contexte, la coalition réaffirme son opposition totale au projet de loi restreignant le droit de grève sous toutes ses formes, ainsi qu’au projet de réforme des systèmes de retraite.

Elle dénonce aussi la loi visant à détruire les acquis de la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS), qu’il qualifie de mise en œuvre effective des choix antisociaux du gouvernement et des employeurs.

«Non» à la fusion CNSS-CNOPS

Dans le même esprit, le bureau exécutif de la Confédération démocratique du travail (CDT) réaffirme ce jeudi, dans un communiqué, que «la démarche unilatérale du gouvernement concernant le projet de loi d’intégration de la CNOPS dans la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS), en dehors du cadre du dialogue social, constitue une violation du pacte d’institutionnalisation et de l’accord du 30 avril 2022, et un grave ciblage des droits et acquis des assurés».

La CDT demande au gouvernement de «tenir une nouvelle session du dialogue social, de poursuivre les négociations sur le projet de loi organique sur la grève, et de discuter de toutes les lois sociales et des questions et dossiers en suspens».

Insuffisance de l’exonération des retraites

Le syndicat, qui fait partie du Front marocain contre le projet de loi sur la grève et les réformes des caisses de retraite, estime que «l’exonération progressive des pensions de la taxe sur le revenu – défendue par le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa – n’a pas permis de rendre justice aux retraités, en raison du manque de réponse à la demande d’augmentation du montant minimum des pensions et de l’indexation des pensions sur le taux d’inflation».

Tout comme les autres composantes du Front, le bureau exécutif de la CDT appelle à «une mobilisation intensive pour la participation aux rassemblements de protestation les 14 et 15 décembre 2024 dans toutes les régions, comme première étape de la mise en œuvre du programme de lutte de la Confédération Démocratique du Travail, afin de faire face aux reculs et aux attaques contre les acquis sociaux et les droits».