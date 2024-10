Un beau livre de Nourredine Sadiq, intitulé « La Grande Mosquée de Taroudant : Résurrection d’un Monument Civilisationnel », retrace la riche histoire de cet édifice.

Écrit par Nourredine Sadiq, avec une préface du ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, originaire de la ville, cet ouvrage met en lumière la Grande Mosquée de Taroudant en tant que monument culturel, historique et religieux majeur. Il en examine les divers aspects architecturaux, historiques et culturels.

Ce livre permet de redécouvrir ce monument, dont la reconstruction a été ordonnée par le Roi Mohammed VI, soucieux de préserver la mémoire historique de ce lieu emblématique. Le livre, qui compte 245 pages, offre une introduction détaillée à l’histoire de la Grande Mosquée, mentionnant sa fondation et ses extensions à travers les siècles, notamment sous les Chérifs Saadiens, qui se sont intéressés à sa rénovation.

Nourredine Sadiq aborde également la planification urbaine et les caractéristiques architecturales uniques de la mosquée, tout en décrivant ses multiples rôles, notamment en matière d’éducation à travers l’école et la bibliothèque attenantes à la Grande Mosquée. Parmi les sujets principaux, le livre traite de la fondation de ce monument cher aux Roudanais, son évolution, et le rôle des Chérifs Saadiens dans sa rénovation, qui en a fait l’un des édifices les plus importants de la région.

Une histoire tragique

Le livre évoque également la mosquée en tant que centre d’éducation, où étaient enseignées les sciences religieuses, la langue arabe, les mathématiques et l’astronomie. Les visites des sultans et des princes y sont aussi abordées, ainsi que leur rôle dans le soutien à la restauration de ce monument.

L’auteur revient également sur les événements tragiques qu’a connus la mosquée, comme le « mardi noir » de mai 2013, lorsqu’un incendie dévastateur a transformé ce lieu sacré en ruines, provoquant un choc pour les habitants de Taroudant et de la région. Cependant, l’espoir est revenu grâce à ce que l’on appelle aujourd’hui le « mardi béni », lorsque le ministre des Habous et des Affaires islamiques a annoncé que le Roi Mohammed VI prendrait personnellement en charge la restauration de la mosquée, redonnant vie à ce monument historique.

Le livre constitue une précieuse contribution à la bibliothèque marocaine et arabe. Il met en lumière des aspects essentiels de l’histoire religieuse et culturelle du Maroc, reflétant le rôle fondamental des monuments religieux dans la formation de l’identité culturelle et civile du pays. Il est mentionné que la ville de Taroudant elle-même était en ruines avant que les efforts du sultan Abderrahmane Mohammed Cheikh al-Mahdi ne revitalisent la ville et la Grande Mosquée dans le cadre de ce renouveau.

Beauté architecturale

Concernant le design architectural, l’auteur évoque que la Grande Mosquée se distingue par une orientation légèrement déviée par rapport à la qibla, un détail unique qui a suscité plusieurs interprétations historiques. Certains chercheurs estiment que cette déviation reflète des influences de traditions architecturales anciennes, tandis que d’autres y voient la preuve de l’authenticité et de l’ancienneté de la mosquée, en faisant l’un des monuments religieux les plus influents du sud du Maroc.

Le livre aborde également des détails architecturaux précis, comme l’utilisation du zellige pour orner la mosquée et les minarets, ainsi que les motifs témoignant du savoir-faire des artisans de l’époque. Ces éléments, associés aux espaces verts entourant la mosquée, créaient une atmosphère de tranquillité spirituelle et urbaine. Même après l’incendie qui a détruit une partie importante de la mosquée en 2013, les efforts du Roi Mohammed VI ont permis de raviver ce patrimoine culturel.

En plus des aspects historiques et architecturaux, l’ouvrage met en lumière l’impact de la mosquée sur la vie sociale et religieuse des habitants, car elle a été un centre non seulement de prière, mais aussi d’éducation et de débats scientifiques.