Entre Hakim Ziyech et Galatasaray, c’est le début de la fin. L’international marocain est en négociation avancée avec le club qatari d’Al-Arabi, selon certaines sources.

On le sait depuis quelques semaines, plus rien ne va entre Hakim Ziyech et Galatasaray. Après une saison dans les rangs du club turc, l’heure semble au départ pour le Marocain. Récemment, son coach, Okan Buruk, n’y est pas allé de main morte avec le Lion de l’Atlas après la défaite contre Besiktas, critiquant vivement ses dernières performances.

Lire aussi: Galatasaray: critiques acerbes de l’entraîneur envers Ziyech après la défaite contre Beşiktaş

De son côté, Ziyech, connu pour son caractère “spécial”, a retiré toutes les photos de ses réseaux sociaux où il portait les couleurs de Galatasaray. Depuis, l’on attend le divorce entre le joueur et le club, et selon les dernières informations de Foot Mercato, l’attente risque de ne plus trop durer.

🚨 Info : Hakim Ziyech 🇲🇦 Ces dernières heures, le club qatari d’Al-Arabi a pris les devants dans le dossier et aimerait boucler le deal rapidement. Hakim Ziyech se rapproche du Qatar… [avec @Santi_J_FM] https://t.co/zl5zBhcne2 — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) September 4, 2024

Depuis quelques jours, l’on parle de négociations entre l’ailier marocain et certains clubs du Golfe, dont certains au Qatar. Aujourd’hui, la site français affirme qu’“Al-Arabi est désormais tout proche de s’offrir le joueur marocain”, ajoutant que le club qatari “tente de prendre de l’avance sur le dossier”.

Lire aussi: Galatasaray: voici le salaire de Hakim Ziyech après son transfert définitif

Une situation qui pourrait être bénéfique pour tous. Pour Galatasaray, il s’agit d’une bonne occasion pour se libérer d’un gros salaire, tandis que pour Ziyech, il s’agit d’une opportunité pour rebondir dans un nouveau championnat du haut de ses 32 ans. Quant à Al-Arabi, il acquerrait un joueur dont le talent n’est plus à prouver.