Le club belge du Racing Genk a annoncé, vendredi, la prolongation du contrat du latéral droit marocain Zakaria El Ouahdi, 22 ans, jusqu’en 2028.

Arrivé en septembre 2023 en provenance du RWDM, un autre club de la Pro League belge, le lionceau de l’Atlas s’est vite imposé dans l’équipe, devant une pièce maitresse dans le jeu de Genk.

🎙️ Zakaria El Ouahdi: “Op dit moment is het heerlijk om te voetballen. We beschikken over veel kwaliteit in ons aanvallende compartiment. Ik ben blij dat ik daar mijn bijdrage aan kan leveren.”#mijnploeg #krcgenk pic.twitter.com/YxwG8TGfIS

— KRC Genk (@KRCGenkofficial) September 27, 2024