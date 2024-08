Walid Cheddira fera ses débuts cette année en Liga. L’international marocain s’est engagé hier lundi avec l’Espanyol de Barcelone dans le cadre d’un prêt sans option d’achat.

Le mercato des Lions de l’Atlas se poursuit à une cadence effrénée. Cette fois-ci c’est Walid Cheddira qui change d’horizon. L’attaquant va faire cette année ses débuts en Liga en provenance du SSC Napoli. Il a rejoint sous forme d’un prêt sans option d’achat l’Espanyol de Barcelone jusqu’en juin 2025.

“Affaire conclue et confirmée! Walid Cheddira est prêté à l’Espanyol par Napoli jusqu’en juin 2025”, a écrit Nicolo Schira, journaliste sportif et expert des mercatos. Le joueur, son entourage ainsi que Napoli et son nouveau club ont trouvé un accord.

L’on sait également que Cheddira s’est envolé à Barcelone pour effectuer la fameuse visite médicale et ainsi signer son nouveau contrat avec l’Espanyol, qui n’a pour l’instant pas encore communiqué sur le sujet.

Lire aussi: Serie A: Walid Cheddira prêté à Frosinone Calcio par Naples, son nouveau club

Pour rappel, le Lion de l’Atlas de 26 ans a fait ses débuts en sélection en 2022. Convoqué par Walid Regragui, il a pris part à l’épopée historique du Maroc lors de la Coupe du monde 2022. C’est d’ailleurs après cette grand-messe du ballon rond qu’il a signé à Napoli.

Toutefois, Cheddira sera prêté dans la foulée à Frosinone Calcio. En 39 matchs avec ce club fraîchement promu en Serie A, le Marocain n’aura marqué que 7 buts et délivré une seule passe décisive. Son arrivée dans le championnat espagnol pourrait sonner l’heure de la renaissance pour l’attaquant.