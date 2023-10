L’entraineur de l’Equipe Nationale « A » du Maroc, Walid Regragui, a dévoilé, mercredi, la liste des 26 joueurs retenus pour disputer les prochains matchs face à la sélection ivoirienne (amical) le 14 octobre à Abidjan, et à la sélection libérienne (officiel) le 17 octobre à Agadir.

Le match contre le Libéria, comptant pour la mise à jour de la dernière journée (groupe K) des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2023), a été reprogrammé pour le 17 octobre au Grand Stade d’Agadir.

Ce match sans enjeu, qui devait avoir lieu le 09 septembre à Agadir, a été reporté à une date ultérieure, suite au séisme ayant sévi dans la région d’Al Haouz.

لائحة المنتخب الوطني لمباراتي الكوت ديفوار 🇨🇮 و ليبيريا 🇱🇷

🚨Our National Team’s Squad list for the next two games against Ivory Coast & Liberia#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/YEHsXkJVtL

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) October 4, 2023