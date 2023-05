Dans un communiqué de presse diffusé ce jour, la FRMF a dévoilé la liste des joueurs de l’équipe nationale convoqués pour disputer les deux prochains matchs contre le Cap-Vert (12 juin) en amical et l’Afrique du Sud (17 juin).

L’équipe nationale marocaine se retrouvera le 8 juin prochain pour un entrainement au Complexe Mohammed VI de football à Maamoura, en prévision des deux prochains matchs: amical contre le Cap-Vert le 12 juin au Complexe sportif Prince Moulay Abdallah à Rabat, et contre l’Afrique du Sud (comptant pour les éliminatoires africaines pour la Coupe d’Afrique des Nations) à Johannesburg le samedi 17 juin 2023.

Le sélectionneur national, Walid Regragui, dévoile une liste élargie de 28 joueurs pour ces deux rencontres. On note une première convocation pour Kandouss, le retour de Masina et Maleh en mileu de terrain. Les grands absents sont, a contrario, Abde Ez et Bilal El Khannouss qui sont engagés pour la CAN U23 avec le Maroc (qualificative pour les JO2024).

En coordination avec la Ligue nationale de football professionnel, Regragui a décidé de ne pas convoquer les joueurs locaux afin de leur permettre de participer avec leurs équipes aux matchs du championnat national.

Dans le même contexte, le coach national a autorisé les deux gardiens, El Mehdi Benabid (Al-Fateh Sports Club) et Youssef El Motie (Wydad Athletic Club), à rester avec leurs équipes respectives, à condition qu’ils soient à la disposition de l’équipe nationale.

Et en coordination avec l’entraîneur de l’équipe nationale des moins de 23 ans, Issam Charai, Regragui a mis les joueurs de la première équipe nationale d’âge olympique à la disposition de l’équipe nationale des moins de 23 ans, en vue des compétitions de la Coupe d’Afrique, qui se dérouleront dans notre pays durant la période comprise entre le 24 juin et le 8 juillet 2023.