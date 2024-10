Le sélectionneur national, Walid Regragui a indiqué, jeudi à Salé, que la régularité et le travail sont les principaux critères de sélection des joueurs en équipe nationale « A ».

« Nous avons un effectif de très haut niveau avec des joueurs qui évoluent dans les plus grands championnats. Plusieurs joueurs de cette liste disputent la Ligue des champions, ce qui implique un niveau de performance élevé de la part des joueurs pour intégrer la sélection« , a-t-il affirmé en conférence de presse tenue au Complexe Mohammed VI de football, sur la double confrontation contre la Centrafrique pour le compte des 3e et 4e journées des qualifications pour la CAN Maroc 2025, le 12 et 15 octobre au Stade d’honneur d’Oujda.

Regragui a souligné que « les meilleurs sont retenus et il n’y a pas de différence entre les joueurs du championnat et ceux évoluant à l’international car celui qui mérite aura sa place au sein de l’équipe nationale« .

Revenant sur sa liste, il a fait savoir « qu’il a cherché à trouver l’équilibre et la cohérence du groupe pour pouvoir évoluer », ajoutant que « trouver le Onze type n’est pas chose facile car il y a des contraintes comme les blessures« .

« L’absence de Hakim Ziyech et Brahim Diaz pour blessure permet de faire entrer de nouveaux joueurs sur le terrain pour acquérir plus d’expérience et s’assurer de la progression et l’avenir de l’équipe nationale« , a-t-il commenté.

L’essentiel c’est d’avoir les joueurs pout mettre en place différents styles de jeu, a souligné le sélectionneur national, relevant que l’équipe nationale progresse en jouant des matchs.

« Les joueurs qui viennent en équipe nationale font le choix de leur pays« , a assuré Regragui, ajoutant que « la porte de la sélection est ouverte à tous, mais la concurrence est élevée à certains postes, d’où l’importance de travailler davantage pour mériter sa place« .