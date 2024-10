Walid Regragui a dévoilé ce jeudi la liste des joueurs convoqués pour le prochain rassemblement de l’équipe nationale du Maroc. Cette liste surprend par le nombre de nouveaux appelés par le sélectionneur national. Qui sont-ils?

En plus de l’ossature de l’équipe nationale que l’on connaît tous, de nouveaux profils ont été convoqués par Walid Regragui pour la trêve internationale prévue ce mois d’octobre. Cinq nouveaux joueurs font leur entrée dans l’équipe nationale A. Il s’agit de Salaheddine Chihab, Abdelhamid Ait Boudlal, Jamal Harkass, Reda Belahyane et Osame Sahraoui.

C’est une surprise quand on sait que Regragui aime tant donner de l’amour à ses joueurs, même quand ceux-ci sont en manque de temps de jeu ou en mauvaise forme. Cette fois, le sélectionneur a frappé fort avec ces nouveaux profils qu’il compte intégrer dans son plan de jeu contre la République centrafricaine. Mais une question s’impose: qui sont ces joueurs?

Salaheddine Chihab

Très en forme en ce début de saison de la Botola, Chihab porte bien ses gants dans les cages du Maghreb de Fès. Avec son club, le portier a encaissé 3 buts lors des 4 premiers matchs du championnat, avec une mention spéciale lors du premier match de la saison. Sa dizaine d’arrêts décisifs ont fortement contribué à la victoire des Fassis sur le Wydad de Casablanca (1-0).

Lire aussi: Elim CAN 2025: la liste de Regragui pour la double confrontation Maroc-Centrafrique

Abdelhamid Ait Boudlal

Il s’agit là d’une étoile, 100% locale, montante du football marocain. Capitaine des U17 nationaux, Ait Boudlal s’est démarqué lors de la Coupe du monde 2023 de cette même catégorie en Indonésie. Pur produit du KAC et de l’Académie Mohammed VI de football, il est pressenti pour devenir un cadre de la charnière des Lions de l’Atlas dans quelques années. Le jeune joueur a rejoint l’été dernier le Stade rennais pour un contrat de 4 ans, mais il attend toujours de faire ses débuts officiels sous les couleurs de son nouveau club.

Jamal Harkass

Pour ceux qui suivent la Botola Pro, Harkass n’est pas un inconnu au bataillon. Celui qui a commencé son parcours professionnel avec le Mouloudia d’Oujda est désormais le capitaine du WAC après être passé par le rival de toujours, le Raja de Casablanca, entre 2021 et 2023. Avec l’absence de Romain Saïss, le défenseur central des Rouge et blanc pourrait faire ses débuts avec les Lions contre la Centrafrique.

لنرحب بأسودنا في أول استدعاء لهم للمنتخب الوطني 👏🏻

Let’s welcome our #AtlasLions on their first-ever national team call-up 🇲🇦🦁#DimaMaghrib pic.twitter.com/Xpq6e992pD

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) October 3, 2024