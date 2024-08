L’international marocain Noussair Mazraoui a signé, mardi, pour le club anglais de Football, Manchester United, en provenance du Bayern Munich, a annoncé le club.

Le défenseur marocain a signé pour les «Red Evils» jusqu’à juin 2028, avec l’option de prolonger le contrat pour une année supplémentaire, a indiqué le Bayern.

«C’est un sentiment incroyable d’être un joueur de Manchester United », a dit Mazraoui, ajoutant qu’il rejoint le club «à un moment passionnant». «Tous ceux à qui j’ai parlé ont la même ambition de remporter des trophées et je peux sentir la détermination pour y parvenir», a dit l’international marocain.

Dan Ashworth, directeur sportif de Manchester United, a loué les qualités du joueur marocain, «un défenseur dynamique et offensif qui peut jouer à la fois sur le côté droit et gauche de la défense». L’expérience et la polyvalence de Mazraoui feront de lui « un excellent atout pour notre équipe », a-t-il dit.