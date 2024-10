Sorti au bout d’une mi-temps la semaine dernière, Noussair Mazraoui a subi une intervention chirurgicale cardiaque à la suite d’une arythmie. Détails.

Triste nouvelle. L’international marocain évoluant dans les rangs de Manchester United, Noussair Mazraoui, a subi une intervention chirurgicale au cœur suite à une arythmie cardiaque. Pour rappel, lors du dernier match contre Crystal Palace, le Lion de l’Atlas est sorti au bout d’une mi-temps de jeu.

Sans donner plus d’informations, le club mancunien avait alors annoncé une blessure de son latéral droit. Ce jeudi, des sources proches du club ont affirmé que le joueur souffrait d’une arythmie cardiaque pour laquelle il a été opéré.

“Le défenseur de Manchester United Noussair Mazraoui sera mis à l’écart en raison d’un diagnostic d’arythmie cardiaque. Des sources indiquent que Mazraoui a subi une intervention pour corriger cette condition. Il est également rapporté que le joueur a déjà eu des problèmes cardiaques dans le passé”, explique The United HQ.

🚨🚨EXCLUSIVE: Manchester United defender Noussair Mazraoui will be sidelined due to a diagnosis of a cardiac arrhythmia. Sources indicate that Mazraoui has undergone a procedure to correct the condition. It is also reported that the player has had cardiac issues in the past. pic.twitter.com/ytGUGM5v9H

“Il devrait être indisponible pendant quatre à huit semaines, mais ce délai est susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de son rétablissement”, ajoute la même source.

Au Mondial 2022, Mazraoui avait participé à la compétition, sous les couleurs marocaines, alors qu’il était touché par le Covid-19. Il a d’ailleurs disparu des pelouses avec le CDM à cause d’une péricardite.

Parallèlement, d’autres sources à l’image de United Faithfuls expliquent que les récentes informations seraient en fait “disproportionnées”. Utd Faithfuls suppose que le Marocain serait opérationnel pour la rencontre comptant pour la 8e journée de Premier League contre Brentford prévu pour le 19 octobre.

🚨🚨 EXCLUSIVE!

Reports that Noussair Mazraoui will be sidelined due to a diagnosis of a cardiac arrhythmia is « very much blown out of proportion. »

I can exclusively confirm that Mazraoui will be AVAILABLE to play against Brentford after the international break. pic.twitter.com/0lbd2hw5O0

— UF (@UtdFaithfuls) October 10, 2024