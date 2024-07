Manchester United a donné sa réponse à la Fiorentina concernant l’option d’achat de Sofyan Amrabat, a révélé ce dimanche Fabrizio Romano.

Partira, partira pas? Le journaliste sportif italien Fabrizio Romano a dévoilé ce dimanche de nouvelles informations concernant l’avenir de Sofyan Amrabat à Manchester United. Selon le spécialiste des mercato, les Red Devils ont informé la Fiorentina qu’ils n’activeront pas l’option d’achat de 20 millions d’euros pour le Lion de l’Atlas.

🚨🔴 Manchester United have informed Fiorentina that they will not trigger €20m buy option clause for Sofyan Amrabat.

Told Man United remain interested in Amrabat and willing to discuss different conditions, as Erik ten Hag likes him.

There’s interest also from other clubs. pic.twitter.com/ltwWkI2ZCh

