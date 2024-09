La Fédération internationale de football association (FIFA), a confirmé, ce jeudi 26 septembre, le changement de la nationalité sportive du footballeur Osame Sahraoui. Le jeune footballeur de 23 ans peut désormais jouer aux côtés des Lions de l’Atlas.

C’est officiel, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a été informée ce jeudi de la décision de la FIFA portant sur la validation du changement de la nationalité sportive du milieu offensif Osame Sahraoui. Malgré les nombreuses convocations de la Norvège, pays où il a grandi et brillé en tant que footballeur, ce jeune talent a décliné les demandes de la Norvège en exprimant sa grande volonté de représenter le Maroc, pays de son père.

Le footballeur a déclaré dans un communiqué, qu’ il « s’agit d’un choix très difficile à faire, avec mon cœur à la fois en Norvège et au Maroc. J’ai parlé à Ståle dimanche, après que Kenta et Bjørn Vidar m’ont vu jouer le match de championnat précédent. Les derniers jours ont été intenses et difficiles, mais après de longues conversations avec mes conseillers et ma famille, nous avons pris une décision finale ».

Osame Sahraoui est considéré comme l’un des jeunes footballeurs talentueux, son choix du Maroc représente une véritable victoire et une grande opportunité sportive pour le pays.