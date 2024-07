Hamza Igamane, ancien joueur de l'AS FAR et nouvelle recrue des Glasgow Rangers.

Le numéro 9 de l’AS FAR, Hamza Igamane, s’est engagé ce vendredi avec les Glasgow Rangers et évoluera désormais en championnat écossais, Scottish Premiership.

C’est désormais officiel. L’attaquant marocain de l’AS FAR s’envole pour une nouvelle aventure. Hamza Igamane est désormais membre des Rangers de Glasgow à partir de ce vendredi.

Avec l’AS FAR, le joueur de 21 ans a inscrit 7 buts et a délivré 6 passes décisives en 23 matchs. Lors du derby de Rabat, Igamane a réussi un hat trick contre le FUS (35e, 54e et 62e minute).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par حمزة إكمان 🤴🏾 (@hamza_igamane)

Cependant, l’attaquant n’a pas pu poursuivre la saison en tant que titulaire.

Il s’était malheureusement blessé lors de la rencontre contre la RS Berkane comptant pour les 16e de la Coupe du Trône. Mais il semble fin prêt pour entamer la pré-saison avec son nouveau club.

Lire aussi: Lionceaux U23: voici la liste de Tarek Sektioui pour le prochain rassemblement

D’ailleurs, il fait partie de la sélection nationale U23 pour prendre part aux Jeux olympiques de Paris. Mais il se pourrait que le club écossais ne lui permette pas de prendre part à ce tournoi sous la houlette de Tarik Sektioui.

L’AS FAR et les Rangers se sont mis d’accord sur le transfert dudit joueur pour un montant estimé à 1.7 million de livres sterling.

“Je suis vraiment fier de rejoindre les Rangers et j’ai hâte de commencer avec mes coéquipiers. C’est un club immense, avec des fans fidèles et beaucoup d’histoire. Je suis enthousiasmé par mon avenir ici et j’ai hâte de faire partie de ce club”, a déclaré Hamza Igamane. Un nouveau chapitre s’ouvre devant l’attaquant des U23 marocains.