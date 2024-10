Après plusieurs semaines d’absence à cause d’une blessure, l’international marocain Hakim Ziyech fait son retour et a retrouvé ses coéquipiers pour une séance d’entraînement.

Lors de la rencontre des Lions de l’Atlas contre le Lesotho (1-0) le 9 septembre dernier, Hakim Ziyech a contracté une blessure qui l’a gardé loin des terrains.

L’international marocain a repris les entraînements avec son club le Galatasaray turc. L’on retrouve ainsi Ziyech avec ses coéquipiers en plein séance d’entraînement dans les derniers clichés publiés par ledit club sur ses réseaux sociaux.

Okan Buruk, coach du club, s’est réjouit du come-back de son joueur qui selon lui est “prêt à retrouver la titularisation” en Super Lig.

“Ziyech a une bonne personnalité, et c’est aussi un bon joueur, et il s’entend bien avec ses coéquipiers. Il a bien commencé les préparatifs avec l’équipe, avant de subir une blessure en équipe nationale. Mais maintenant il est de retour. Il a repris les entraînements et montre une bonne aptitude et semble être en forme”, explique Buruk.

Pour rappel, le joueur n’a pas été convoqué par Walid Regragui pour le rassemblement qui a lieu en ce moment à Oujda à cause de sa blessure. Les Lions de l’Atlas prennent part à la double confrontation contre la République centrafricaine comptant pour la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

La sélection nationale a remporté haut la main son premier match (5-0). La deuxième rencontre est prévue pour ce mardi à partir de 20h00 au Stade d’Honneur d’Oujda. Regragui et ses protégés dominent le groupe B devant le Gabon, la République centrafricaine et le Lesotho, avec un total de 9 points sur 9 en attendant les prochains rendez-vous.

Quant à Ziyech et son club, ils sont premiers du championnat turc avec 22 points. Samedi prochain, Galatasaray jouera contre Antalyaspor à 17h00. L’on devrait ainsi retrouver le joueur sur la pelouse si tout se passe bien.