Depuis qu’il a choisi de représenter le Maroc, Brahim Diaz ne cesse de faire parler de lui. À chaque rassemblement des Lions de l’Atlas, la star du Real Madrid convainc par son talent. Contre le Lesotho, hier lundi, il a réalisé le premier triplé de sa carrière, donnant lieu à un flot de réactions.

Avec le onze national, Brahim Diaz est sur un nuage, surtout au vu du manque de temps dont il “jouit” au Real Madrid. Le milieu de terrain marocain s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans les plans de Walid Regragui, et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est amplement mérité.

Natif de Malaga, Diaz a finalement choisi de représenter le Maroc au détriment de l’Espagne. Un choix de cœur, comme il le dit, dont il semble fière aujourd’hui. Un choix qui fait autant plaisir aux millions de supporters des Lions de l’Atlas qu’au sélectionneur national qui s’est retrouvé avec un joueur de classe mondiale.

Lors du dernier rassemblement des Lions de l’Atlas, Diaz a, encore une fois, montré de quel bois il se chauffe. En deux matchs, respectivement contre le Gabon et le Lesotho, il a marqué à 5 reprises. Après le doublé contre les Panthères, le Merengue a marqué son premier hat-trick contre les Crocodiles du Lesotho lors du match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2025 (7-0).

Au lendemain de cette performance de haut vol, les réactions se multiplient. Les experts du ballon rond parlent tous de l’exploit du joueur en évoquant son apport offensif aux Lions de l’Atlas. Les vidéos de ses trois buts font le tour des réseaux sociaux depuis hier soir, partagée même par la page officielle de la Confédération africaine de football (CAF).

He liked it so much he had to do it 3 times. Brahim Diaz, ladies and gentlemen. 😏🇲🇦#AFCONQ2025 pic.twitter.com/hyYsMVwZjh

— CAF_Online (@CAF_Online) November 19, 2024