C’est l’un des joueurs qui ont le plus captivé les amateurs du ballon rond en cette fin de saison. Avec Olympiakos, Ayoub El Kaabi a remporté la Ligue Europa Conférence, tout en établissant une série de records. Le Lion de l’Atlas revient sur cet exploit pour la FRMF.

Ayoub El Kaabi a éclaboussé l’Europe de son talent cette année. En plus d’avoir remporté la Ligue Europa Conférence avec l’Olympiacos, il a été nommé meilleur joueur et meilleur buteur de la compétition, inscrivant au passage le meilleur but du tournoi (un ciseau retourné). Avec ses 11 buts inscrits depuis le début de la phase à élimination directe de la Ligue Europa Conférence, le marocain est également devenu le meilleur buteur de l’histoire des campagnes de Coupe d’Europe.

🏅 El Kaabi’s spectacular bicycle kick is the #UECL Fan’s Goal of the Tournament 👏⚽️#UECLGOTT || @Heineken pic.twitter.com/MyP2sqkzH3 — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) June 5, 2024

Actuellement, Ayoub El Kaabi est avec les Lions de l’Atlas pour prendre part aux éliminatoires du Mondial 2026. A cette occasion, il s’est livré à une interview publiée sur la chaîne officielle de la Fédération royale marocaine de football.

Lire aussi: L’UEFA élit Ayoub El Kaabi joueur de la saison en Ligue Europa Conférence

Il a été notamment question de la campagne héroïque de l’Olympiacos. “J’ai pu remporter un titre européen grâce au soutien de mon coach, mes coéquipiers, ma famille ainsi que les supporters marocains qui sont restés derrière moi tout au long de la compétition. Toutefois, j’espère que ce ne sera pas mon dernier sacre en Europe”, a commenté Ayoub El Kaabi.

Ce n’était pas facile au début, mais le match contre Maccabi Tel-Aviv a donné espoir aux Grecs. “Quand on a su que la finale se jouera en Grèce, cela nous a motivés encore plus pour redoubler d’effort”.

C’est d’ailleurs grâce à un but d’El Kaabi, le seul du match, dans les dernières minutes des prolongations que l’Olympiacos a pu soulever le premier trophée européen de l’histoire du football grec. Selon le Lion de l’Atlas, “c’était un match très difficile, les défenseurs de l’équipe adverse étaient bien agressifs, mais de notre côté la volonté et la motivation étaient de mise. On a su rester concentrés et c’est ce qui a fait la différence.”

Le soutien des supporters marocains qui vivent en Grèce a également joué: “J’ai rencontré plusieurs Marocains dans ce pays. C’est à la mosquée que je me suis fait beaucoup de nouveaux amis, surtout les vendredis après la prière, on se rassemble tous (…) autour d’un couscous. Je les remercie beaucoup pour le temps qu’ils nous accordent là-bas”.

Lire aussi: Plus fort que Ronaldo et Benzema: le record fou d’El Kaabi en compétitions européennes!

Concernant les attentes des supporters des Lions de l’Atlas, El Kaabi affirme qu’il comprend ces derniers. “J’ai joué plusieurs années en Botola, je sais qu’on est un peuple très amoureux du football. Ils aiment voir leur pays aux plus hauts sommets tant à l’échelle continentale que mondiale. Et en tant qu’attaquant, ils attendent toujours de nous voir marquer des buts. Nous sommes conscients de cette responsabilité et nous allons tout faire pour les rendre fiers avec, pourquoi pas, un titre prochainement”.