Achraf Hakimi se plait bien au Paris Saint-Germain. Selon le journal L’Équipe, le deuxième capitaine des Lions de l’Atlas a prolongé son contrat avec le club jusqu’en 2029.

Achraf Hakimi joue les prolongations avec le Paris Saint-Germain. Le Lion de l’Atlas a décidé de prolonger son contrat pour quelques années supplémentaires.

Lire aussi: Ballon d’or africain: Hakimi parmi les cinq finalistes, Ben Seghir vise le «Jeune joueur de l’année»

Selon les informations du quotidien sportif L’Équipe,“le latéral droit marocain de 26 ans a prolongé son contrat il y a quelques jours avec le champion de France en titre de trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2029”.

🚨🔴🔵 Achraf Hakimi has signed new long term deal at Paris Saint-Germain until June 2029, as planned.

It’s all sorted since August with Luis Campos on it and now set to be announced, salary and details all in place.

PSG, planning with this new deal as @FabriceHawkins reported. pic.twitter.com/s8Gkx2Apwc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 21, 2024