Manque de bol pour Noussair Mazraoui. L’international marocain est sorti au bout de 84 minutes de jeu lors de la défaite du match entre Manchester United et West Ham, alors qu’il faisait son retour sur les pelouses après avoir une intervention chirurgicale.

Quand il n’y en a plus… il y en a encore. Il y a plus de deux semaines, l’on annonçait que Noussair Mazraoui avait été opéré à la suite d’une arythmie cardiaque à cause de laquelle il avait d’ailleurs manqué le dernier rassemblement des Lions de l’Atlas. Hier encore, le joueur de Manchester United a été victime d’une nouvelle blessure.

Contrairement à son club, qui vit un début de saison on ne peut plus compliqué, Mazraoui brille depuis son arrivée à Old Trafford. Il est acclamé par les supporters des Red Devils ainsi que par les experts du ballon rond. Mais cela pourrait ne plus durer. Hier dimanche, lors de la défaite de Man U contre West Ham (2-1), le Marocain a été contraint de quitter la pelouse avant la fin du match.

Le numéro 3 des red Devils a été victime d’un violent tacle de Jarrod Bowen. Sur les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, l’on voit que Mazraoui est blessé au genou droit. Pour l’instant, son club garde le silence quant à la gravité de sa blessure ainsi que la durée de son indisponibilité.

Parallèlement, Manchester United a annoncé ce lundi matin le limogeage du coach Erik ten Hag, qui avait d’ailleurs insisté pour recruter le Marocain l’été dernier. Nombre de supporters du club demandaient le départ du technicien depuis la saison dernière, et au vu d’un début de saison catastrophique, la direction a enfin pris la décision de le remercier.

C’est donc son adjoint Ruud van Nistelrooy, légende du club, qui prend la relève en attendant l’arrivée d’un nouveau coach.