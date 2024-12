Claudia Gaudiau-Francisco, présidente de la CFCIM, revient dans cette émission sur la visite au Maroc du président français Emmanuel Macron, avant de développer les différents chantiers lancés par la Chambre de commerce française. Parmi les points abordés, le bilan de la tournée dans les provinces du Sud, les attentes et les opportunités décelées, ainsi que le positionnement de cette institution centenaire et ses priorités pour 2025.

S’inscrire dans le micro pour concrétiser des opportunités. C’est en substance le mot d’ordre que Claudia Gaudiau-Francisco, présidente de la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM), lance aux 3.800 entreprises membres de l’institution qu’elle dirige depuis deux ans.

Répartis à travers le Royaume, ces adhérents, composés à 95% d’entreprises marocaines, des PME notamment, bénéficient d’un accompagnement pour accroître leurs performances et leur productivité. Pour y parvenir, la Chambre a instauré diverses activités, comme la création du concept “Journées Économiques” dont l’objectif est de se rapprocher des entrepreneurs et de les accompagner dans leurs projets en corrélation avec les besoins qui se font sentir dans les régions. En guise d’exemple, Claudia cite la “Journée de l’Eau” organisée dans la région de Lyon où elle a accompagné des entreprises spécialisées dans ce domaine.

Des échanges se font également dans le sens inverse, en ramenant de l’Hexagone certaines entreprises pour partager leur expérience et faire du business. Essaouira et Guelmin ont reçu des délégations dans ce sens.

Et ce dynamisme de la CFCIM va se renforcer avec le réchauffement des relations politiques entre la France et le Maroc, consacré par la dernière visite du président Emmanuel Macron. Même s’il est de notoriété que la Chambre, se limitant à ses missions économiques, a fait montre d’une posture avant-gardiste en ouvrant des antennes dans les provinces du sud au plus fort de la brouille politique, la Présidente n’occulte pas «qu’il est toujours plus agréable de travailler dans des relations fluides et chaleureuses ». À ce titre, « la visite du président a réjoui tout le monde», souligne t-elle.

CFCIM, s’inscrire dans la dynamique

Mais pour la présidente, il est important de dissocier politique et économie. Ce qu’elle tente, tant bien que mal, de faire en précisant: «Il y a eu le roadshow des entreprises organisé par la CFCIM et les visites effectuées par la partie ambassade, entre guillemets, politique. Volet sur lequel la Chambre française n’est pas intervenue.»

Dans les provinces du Sud, Claudia Gaudiau-Francisco assure avoir bénéficié d’un très bon accueil des autorités et des responsables économiques. Ainsi, à Laâyoune aussi bien qu’à Dakhla, la cinquantaine d’entreprises participantes au roadshow a bénéficié d’une explication détaillée des différents Plans de développement régionaux (PDR). Les entrepreneurs ont ainsi pu s’imprégner des dynamiques en cours dans ces régions et entrevoir les opportunités de développement.

«Il y a tellement à faire, des choses structurantes et passionnantes qui entretiennent un lien étroit avec le développement», rappelle t-elle. Dès lors, pas de temps à perdre: «Il faut s’inscrire dans cette démarche!» C’est, à l’en croire, ce sentiment qui anime, d’une façon générale, l’ensemble des adhérents de la Chambre. D’où la nécessité, voire l’urgence, de passer du cadre macro que leur a permis d’avoir le roadshow, vers une compréhension beaucoup plus micro de ces opportunités.