Facilitation administrative, accès au foncier et multiculturalité. Trois facteurs que Karim Amor, Président de la 13ᵉ Région de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), identifie comme des leviers pour dynamiser les investissements des Marocains du monde au Maroc. Dans cet épisode, il revient sur ce sujet d’actualité et apporte des précisions sur le rôle des MeM dans le développement socio-économique du Maroc.

Karim Amor est le président de la 13ᵉ Région de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), l’une des commissions de la CGEM dont la particularité réside dans le fait qu’elle rassemble des Marocains entrepreneurs disséminés dans le monde entier. Mais pas seulement, car aux entrepreneurs s’ajoutent les «hauts potentiels», des compétences pointues qui font honneur au Maroc dans divers endroits du globe.

Parlant de cette commission, Karim Amor affirme qu’elle est «pilotée par des Marocains du monde, pour des Marocains du monde, parce que seuls eux peuvent véritablement connaître les enjeux auxquels ils font face au Maroc, et la manière dont ils voudraient atterrir au Maroc». Pour lui, il importe de ne pas ignorer les nombreuses sensibilités qui diffèrent en fonction des régions, des pays et même des secteurs d’activité.

Ainsi, sous la coupole de la CGEM, cette commission vise à accompagner la dynamique des Marocains Entrepreneurs du Monde, abrégé MeM (et non MRE, dont ils sont une partie) et leurs relations avec leur pays d’origine, notamment en matière d’entrepreneuriat et d’apport de valeur ajoutée dans leurs domaines de compétence.

Voir aussi : “L’Invitée Eco”. Claudia Gaudiau-Francisco, présidente de la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc

Une distinction mérite d’être faite entre les Marocains Résidant à l’Étranger (MRE), estimés à quelque 3 millions de personnes incluant hommes, femmes, enfants et personnes âgées, et les MeM, qui représentent environ 400 à 450 mille individus. «C’est une région, certes virtuelle, mais à part entière», précise Karim. Et de renchérir : «Le président Chakib Alj (président de la CGEM, ndlr) et le vice-président Mehdi Tazi ont voulu consacrer cette région pour la connecter avec les 12 régions présidées par les présidents de région de la CGEM, les 22 commissions thématiques et le groupe parlementaire qui défend les positions de la CGEM. »

Pour Karim Amor, ces Marocains ont un impact dont toute l’ampleur échappe à l’attention générale. Saluant les récentes directives du Roi visant à dynamiser davantage les investissements de la diaspora marocaine, il met en relief les contours de l’existant. À l’en croire, il est crucial de faire la lumière sur la véritable contribution des MeM et de s’organiser pour faire encore mieux. Un exercice qu’il s’évertue à accomplir, chiffres à l’appui, avec méthode. Toute une arithmétique dont les conclusions sont fort édifiantes.

Cependant, il tient à le clarifier : les instructions royales sonnent comme un mot d’ordre qu’il faut impérativement concrétiser. Cela passe par une action ciblée sur les contraintes et challenges limitant le pouvoir et la volonté des Marocains du monde. Dans cet entretien, il détaille trois des obstacles les plus persistants : la facilitation administrative, l’accès au foncier et la multiculturalité; ainsi que bien d’autres sujets liés à la dynamique d’investissement des MRE.