“L’Interview Express”. Othmane El Bahij de JIL Emballages

Entre ambition d’expansion et nécessité d’ancrage, sur le territoire national JIL Emballages est à la croisée des chemins. Dans ce nouvel épisode, Othmane El Bahij, directeur du Développement et du Réseau commercial, nous éclaire sur sa stratégie et ses objectifs.

Fondée en 2002 et basée à Casablanca, JIL Emballages s’est rapidement imposée comme le premier distributeur d’emballages multi-matières au Maroc. Spécialisée dans la fourniture d’emballages en fer blanc, acier, aluminium, verre et plastique (PET/COEX/PEHD), l’entreprise dessert une clientèle diversifiée couvrant les secteurs de l’industrie, de l’agroalimentaire, de la cosmétique et de la pharmacie.

Depuis 2010, JIL Emballages a élargi son portefeuille de fournisseurs en collaborant avec des leaders européens du packaging, notamment dans les segments de l’emballage pour la cosmétique et l’agroalimentaire, de la flaconnerie en verre et des grands contenants, ainsi que pour le secteur phytosanitaire.

Voir aussi : L’Interview Express. Karima El Hilali de Zwine Clothing

Comme le fait savoir son directeur, l’entreprise place l’innovation au cœur de sa stratégie. Elle s’est dotée dans ce sens d’un département d’infographie dédié à la conception visuelle et d’un département d’ingénierie et solutions pour l’outillage de conditionnement, incluant sertisseuses, bouchonneuses, remplisseuses et malaxeuses. A cela s’ajoute un atelier de sérigraphie et tampographie de dernière génération permettant la personnalisation et le décor des emballages.

Aujourd’hui, l’entreprise se dit prête à renforcer sa part de marché, autant sur le plan local qu’à l’international. En cela, elle perçoit la Zone de libre-échange du continent Africain (ZLECAF), comme une belle aubaine «qui ouvre sur un marché de plus d’un milliard de consommateurs». Plus qu’une simple opportunité, c’est une chance pour les entreprises pour accélérer leur croissance.

Pour JIL Emballages qui exporte déjà dans quelques pays d’Afrique subsaharienne (Côte d’Ivoire, Mali…), le saut ne devrait pas être périlleux, mais en attendant sa mise en route, l’entreprise poursuit son ancrage dans le royaume, explique son directeur de développement