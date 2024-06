Performante, Meier Energy, jeune pousse du made-in-Morocco dans le secteur de l’énergie, ne manque pas d’ambitions comme l’explique son DG, Fouad El Kohen, dans cette interview express.

Active dans le domaine de l’efficacité énergétique, l’entreprise conçoit, développe, fabrique et commercialise des produits et des solutions qui touchent divers secteurs (industrie, bâtiment, infrastructure, réseaux et distribution…) et cible aussi bien les particuliers que les entreprises.

Si l’entreprise revendique sa bannière made-in-Morocco et capitalise à cet effet sur la maturité du marché marocain en la matière, son appétit va bien au-delà du royaume. «Meier Energy se veut être une marque internationale qui s’adresse au monde entier», affirme Fouad El Kohen, son directeur général. Pour ce faire, ce fin connaisseur du domaine des Énergies Renouvelables (EnR), par ailleurs président de l’ Association Marocaines des Industries Solaires et Eoliennes (AMISOLE), s’est forgé une solide réputation en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine, où les produits Meier Energy sont bien accueillis..

Par ailleurs, l’entreprise place le développement de l’écosystème PME au cœur de son activité, «notamment les PME industrielles», souligne Fouad El Kohen. À l’en croire, les solutions de Meier Energy renforcent la productivité, la qualité de service, et optimisent par la même occasion les coûts énergétiques.