Dans un contexte économique de plus en plus compétitif, les entreprises, qu’elles soient petites ou grandes, doivent exploiter au mieux l’intelligence économique pour améliorer leur performance. Cette pratique, encore méconnue de certains, se révèle pourtant être un atout stratégique de taille.

«L’intelligence économique consiste essentiellement à recueillir et analyser toutes les informations utiles pour prendre une bonne décision», explique succinctement Alain Juillet, ex-haut responsable de l’intelligence économique. À ce titre, cette pratique, définie pour la première fois en 1969, peut valablement servir les intérêts des entreprises.

En effet, comme l’indique l’expert, «si vous avez de bonnes informations, vous allez pouvoir construire une bonne stratégie ou prendre de bonnes décisions. Donc, c’est très important d’avoir les informations exactes». Il poursuit en disant que la méconnaissance de ces informations peut, dans bien des cas, être à l’origine de mauvais choix stratégiques. «Si vous disposez de mauvaises informations ou si vous n’en avez pas du tout, vous risquez de faire des erreurs dans votre analyse, car celle-ci ne sera pas correcte».

Lire aussi. TPME: le programme Tamwilcom a généré 21 milliards DH de financement

En ce qui concerne l’intérêt porté par les acteurs économiques, Alain Juillet assure que l’intelligence économique résonne favorablement auprès des dirigeants et chefs d’entreprise. «De nombreuses entreprises pratiquent aujourd’hui l’intelligence économique car elles ont constaté son efficacité et les avantages qu’elle procure», relate-t-il. Il ajoute : «En adoptant cette approche, elles améliorent leurs performances. À l’inverse, celles qui ne la pratiquent pas sont généralement moins efficaces et finissent par perdre en compétitivité».

Le Maroc, un exemple



La bonne nouvelle, c’est que cette pratique, n’exigeant pas nécessairement de grands moyens, n’est pas réservée aux grandes entreprises. «Les PME peuvent également pratiquer l’intelligence économique. En fait, tout le monde peut l’utiliser. Il suffit de lire le journal, d’écouter les gens et d’apprendre des choses. Rien que cela, c’est déjà un bon début». Aussi, le spécialiste de cette discipline exhorte les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) à ne pas passer à côté de cette opportunité. Il n’omet cependant pas de préciser que «pour une très grande entreprise opérant dans un domaine complexe, des stratégies plus élaborées sont nécessaires», ce qui est loin du cas d’une petite entreprise pour qui une information simple peut souvent suffire.

Concernant le Maroc, l’expert souligne que le pays a réalisé de grandes avancées en intelligence économique. «Le plan de développement du pays a été élaboré en utilisant ces techniques, et cela a très bien fonctionné. Les grandes entreprises marocaines, comme Maroc Telecom et d’autres grandes sociétés, utilisent également l’intelligence économique avec succès», conclut il.

Il faut noter que l’intelligence économique, qui repose sur la collecte légale et éthique d’informations stratégiques, se distingue de l’espionnage économique, illégal et non éthique. Elle comprend principalement la veille, la protection des informations et l’influence.