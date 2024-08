L’Institut américain pour la paix (USIP) prévoit que le conflit du Sahara se résoudra prochainement en faveur du Maroc, grâce au soutien international croissant pour le plan d’autonomie proposé par Rabat.

Dans un rapport intitulé «Le conflit du Sahara occidental est terminé… les négociations sur les conditions sont la prochaine étape», publié mercredi sur son site, l’USIP considère que la guerre autour du Sahara marocain a pris fin en juillet avec la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur ses provinces du Sud.

«L’une des guerres les plus longues d’Afrique a pris fin en juillet lorsque la France a reconnu la revendication de souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental», a affirmé l’USIP. «Cette action, parallèlement à l’avantage militaire du Maroc, ne laissera effectivement au mouvement séparatiste sahraoui d’autre choix que de finalement se contenter d’une certaine forme d’autonomie au sein du Maroc», a-t-il poursuivi.

Pour les analystes de l’institut fédéral américain créé en 1984 par le Congrès pour promouvoir la résolution et la prévention des conflits dans le monde, la meilleure option pour les séparatistes et leur bailleur de fonds, l’Algérie, est de «saisir l’opportunité de négocier les meilleures conditions de paix possible avec le Maroc» et «mettre fin à une guerre qui maintient tant de personnes apatrides et vivantes dans la misère tout en éliminant un irritant majeur pour les relations maroco-algériennes, améliorant ainsi la stabilité régionale».

Une opportunité à saisir

L’institut estime que le Front Polisario et son allié l’Algérie ont une opportunité précieuse de négocier les conditions de la paix, surtout dans le contexte du soutien international et de la récente déclaration française en faveur du plan marocain. Il affirme que la revendication d’indépendance du Front Polisario est désormais confrontée à une réalité incontournable : l’autonomie sous la souveraineté marocaine.

Le rapport souligne que «la France, dernière puissance coloniale du Maghreb, est sans doute l’acteur étranger le plus influent de la région et voit clairement son avenir économique lié au Maroc (et non à l’Algérie)». «La décision de la France de mettre fin à sa neutralité sur la question du Sahara occidental reflète et renforce un consensus international croissant en faveur des revendications de souveraineté du Maroc», poursuit la même source.

Statut permanent

Du point de vue des analystes rédacteurs du rapport, «le contrôle de fait dont jouit actuellement le Maroc deviendra un statut permanent à moins que le Polisario ne négocie rapidement davantage de concessions que celles proposées par le Maroc dans son plan d’autonomie de 2007».

Le rapport signé Thomas M. Hill, directeur des Programmes Afrique du Nord au sein de l’USIP, note également que la direction du Polisario à Tindouf, en Algérie, fait face à une pression énorme après cinq décennies de lutte pour l’indépendance, surtout avec l’émergence d’une nouvelle génération de Sahraouis frustrés.

L’Institut de la paix américain conclut que l’acceptation par le Polisario du plan d’autonomie marocain pourrait offrir à l’Algérie un couvert politique interne pour accepter la souveraineté marocaine sur le Sahara, bien que l’Algérie puisse chercher à obtenir des concessions du Maroc pour servir ses propres intérêts.

La publication de ce rapport survient au lendemain de la reconnaissance de la Finlande dans la foulée d’un soutien croissant du plan d’autonomie marocain par d’autres pays influents comme les États-Unis, la France et l’Espagne. Cela reflète une reconnaissance croissante de la solution réaliste et durable proposée par le Maroc pour mettre fin au conflit, et exerce une pression accrue sur les autres parties pour s’engager dans un processus de négociations sous cet égide.