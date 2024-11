Le climat général des affaires dans l’industrie, au troisième trimestre 2024, aurait été « normal » selon 72% des entreprises et « défavorable » d’après 19% d’entre elles, révèle Bank Al-Maghrib (BAM).

« Ces proportions sont respectivement de 81% et de 16% dans l’agro-alimentaire, de 76% et de 16% dans le textile et cuir, de 75% et de 25% dans l’électrique et électronique et de 63% et de 26% dans la chimie et parachimie », précise BAM dans un bulletin sur les résultats trimestriels de son enquête de conjoncture.

Dans la mécanique et métallurgie, le climat des affaires aurait été qualifié de « normal » par 55% des industriels, de « favorable » par 27% et de « défavorable » par 18%.

Les conditions d’approvisionnement au T3-2024 auraient été « normales » selon 91% des industriels et « difficiles » pour 8% d’entre eux, explique BAM. Cette proportion atteint 12% dans l’agroalimentaire et dans le textile et cuir et 7% dans l’électrique et électronique.

Les entreprises de la chimie et parachimie et de la mécanique et métallurgie estiment, quant à elles, que leur approvisionnement en matières premières est « normal« .

Concernant les effectifs employés, ils auraient enregistré une stagnation selon 80% des patrons et une hausse d’après 16% d’entre eux. Ces parts se situent respectivement à 91% et à 7% dans la mécanique et métallurgie, à 84% et à 16% dans la « chimie et parachimie », à 77% et à 23% dans l’agroalimentaire et à 45% et à 40% dans le textile et cuir.

L’enquête fait ressortir que 67% des entreprises de l’électrique et électronique déclarent une stagnation et 33% une baisse. Pour les trois prochains mois, 82% des industriels prévoient une stagnation des effectifs et 14% une hausse.

S’agissant des coûts unitaires de production au 3ème trimestre de 2024, ils auraient stagné pour 56% des industriels et augmenté selon 43%. Cette dernière proportion se situe à 70% dans la chimie et parachimie, à 37% dans l’agro-alimentaire, à 33% dans l’électrique et l’électronique, à 28% dans le textile et cuir et à 12% dans la mécanique et métallurgie.

L’enquête mensuelle de conjoncture industrielle de BAM, qui a reçu le visa du Comité de coordination des études statistiques n°19-07-06-03, est une enquête d’opinion menée auprès d’un échantillon représentatif comprenant près de 400 entreprises industrielles.

Les résultats de cette enquête sont pondérés avec les chiffres d’affaires des entreprises du secteur industriel de l’exercice précédent. L’objectif est de disposer de données dans des délais courts permettant une évaluation de la conjoncture industrielle.

Lancée au début du mois suivant la fin de chaque trimestre, l’enquête recueille les appréciations des chefs d’entreprises sur l’évolution de leur activité, les conditions de production, la trésorerie et les dépenses d’investissement engagées pendant le trimestre de référence.