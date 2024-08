Le géant indien Tata Advance Systems a finalisé les démarches administratives pour le lancement au Maroc d’une future usine dédié à la fabrication de véhicules militaires.

Il y a plus d’un an, le Maroc a signé un accord avec des sociétés indiennes pour la construction de véhicules indiens qui seront fournis à l’armée marocaine. À l’époque, le ministre marocain délégué chargé de l’Investissement, Mohcine Jazouli, ministre marocain délégué chargé de l’Investissement, affirmait que les deux pays avaient entamé des discussions dans l’optique de produire ces véhicules conjointement au Maroc, afin de satisfaire la demande locale, mais aussi pour viser le marché africain, et même européens.

Le nom du géant Indien Tata a filtré dans la presse spécialisée.

VIDEO | « The Moroccan govt has signed an agreement with Indian companies to provide Moroccan Army with Indian vehicles: » Mohcine Jazouli, Moroccan Delegate-Minister to Head of Govt of Investment, Convergence, Evaluation of Public Policies to @PTI_News pic.twitter.com/YAgeHD6x75 — Press Trust of India (@PTI_News) March 6, 2023

Aujourd’hui, ce projet a franchi une étape importante avec la création d’une entité, sise au Maroc. Il s’agit d’une SARL, dénommée Tata Advanced Systems Maroc Construction, dont l’objet est «construction de véhicules militaires de combat études développement production intégration et assemblage de tous véhicules matériels équipements militaires et de tous éléments s’y rapportant».

L’entreprise, immatriculée depuis avril 2024 au tribunal de commerce de Casablanca, devra donc procéder à la fabrication locale de véhicules militaires. Avec cette société, «le groupe indien Tata s’installe au Maroc pour mettre en place son usine dédiée à la fabrication d’armement», écrit le Desk.

L’Inde se place ainsi en pôle position face «d’autres concurrents étrangers qui convoitent la future industrie militaire naissante du Royaume, alors que les investissements israéliens demeurent dans l’expectative”, estime le site d’information.

Le constructeur TATA Advance Systems a déjà livré aux Forces armées royales (FAR) 90 véhicules 6×6 pour le chargement et au transport d’équipements, de munitions et de troupe. Décidé à diversifier ses partenaires parmi les puissances mondiales, le Royaume a opéré un rapprochement significatif avec New Delhis sur divers plans y compris militaire, notamment depuis la visite du Roi Mohammed VI en Inde en octobre 2015.