Plusieurs Lions de l’Atlas sont attendus ce jeudi soir sur les pelouses européennes dans le cadre de la 4e journée de la Ligue Europa et la 3e journée de la Ligue Conférence.

Ce jeudi, plusieurs affiches alléchantes sont au programme de la Ligue Europa (C3) et la Ligue Conférence (C4). Les supporters des Lions de l’Atlas sont particulièrement gâtés, avec des chocs qui opposeront des internationaux marocains.

Ligue Europa

Les duels entre Lions

Dès 18h45, Olympiakos accueillera les Glasgow Rangers. L’on assistera ainsi à un choc entre deux N.9 marocains: Ayoub El Kaabi et Hamza Igamane. Le premier, en très grande forme, cumule 3 buts en 3 matchs de C3, tandis que le second, avec un temps de jeu assez limité, a marqué son premier but pour les Rangers lors de son seul et unique match du tournoi contre le FCS Bucarest.

“All over it like a rash “ great commentary fae Coisty Before Igamane’s well worked goal 💪🏽 pic.twitter.com/f16ihDyf2w — rossco1972. (@R0SSC01972) October 25, 2024

Avec deux victoires et une défaite pour chacun des deux clubs, la rencontre promet d’être engagée. Pour rappel, Glasgow Rangers et l’Olympiakos sont respectivement 11e et 12e du classement.

A 21h00, le choc Manchester United-PAOK Salonique opposera Noussair Mazraoui à Tarik Tissoudali à Old Trafford. Les deux formations ont mal entamé leur campagne européenne: après trois journées, les Anglais cumulent 3 nuls, contre 1 victoire et 2 défaites pour les Grecs.

Sur le plan individuel, Mazraoui réalise un de ses meilleurs débuts de saison sous les couleurs de son nouveau club. Pour les supporters mancuniens, le Lion de l’Atlas est la meilleure recrue du club de ces dernières années.

Parallèlement, Tissoudali manque de temps de jeu et d’efficacité. En 12 matchs, toutes compétitions confondues, l’attaquant, arrivé lui aussi lors du dernier mercato, a trouvé le chemin des filets à 3 reprises et délivré une passe décisive.

Les matchs des internationaux Marocains

L’Union Saint-Gilloise de Sofiane Boufal devra rectifier le tir, après deux défaites et un nul, ce soir contre l’AS Roma. Actuellement, le club belge siège à la 29e place du classement mais peut toujours espérer une place qualificative pour le prochain tour. Boufal et ses coéquipiers devront néanmoins faire face à un adversaire de taille.

Galatasaray-Tottenham est une autre affiche intéressante de la soirée. Les deux clubs se trouvent en haut du tableau, respectivement 5e et 2e. Jusqu’ici, le club turc où évolue Hakim Ziyech réalise un parcours correct avec notamment 2 victoires et un match nul (7 points). Cependant, le club pourrait faire sans son Marocain, certains bruits de couloirs avançant que le coach Okan Buruk ne compte plus sur lui.

Programme complet de la C3

18h45

Union Saint-Gilloise-Rome

Olympiakos-Glasgow Ranger

Galatasaray-Tottenham

Nice-Twente

Elfsborg-Braga

21h00

AZ-Fenerbahçe

Manchester United-PAOK

Viktoria Plzen-Real Sociedad

Ligue Europa Conférence

En C4, Amir Richardson et la Fiorentina ouvriront le bal à 21h00 contre l’APOEL Nicosie. 2e du classement, la Fiorentina réalise un bon début de campagne, avec deux victoires en deux matchs, et devra confirmer ce soir contre le 26e du tableau.

Aussi, le Panathinaikos d’Azzedine Ounahi est attendu contre le club suédois Djurgårdens IF. Arrivé cet été, Ounahi a pour objectif de relancer sa carrière après une saison difficile avec l’Olympique de Marseille. Il a donc une occasion en or pour briller ce soir et faire gagner quelques places à son club.

Abde Ezzalzouli est lui aussi engagé en Ligue Europa Conférence. Malgré un début de saison remarquable, sur le plan individuel, son club, le Real Bétis, titube dans la compétition: 27e avec 1 point seulement (1 nul et 1 défaite). Les Verdiblancos joueront ce soir contre le slovène NK Celje. Abde saura-t-il faire la différence ce soir? L’on connaîtra la réponse à partir de 21h00.

Le but incroyable de Abdessamad Ezzalzouli 🇲🇦 pic.twitter.com/uoEKhvwwaF — Actu Foot Maghreb (@actufootmaghreb) October 24, 2024

Programme C4

21h00

APOEL-Fiorentina

Djurgårdens-Pana

Betis-NK Celje