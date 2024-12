L’AS FAR affronte, ce samedi 14 décembre au Stade des Martyrs à Kinshasa, l’équipe congolaise de l’AS Maniema Union dans le cadre de la troisième journée du groupe B de la Ligue des Champions africaine.

Pour le compte de la 3e journée de la ligue des champions d’Afrique, l’AS FAR se déplace ce samedi à Khinshasa pour affronter l’AS Maniema Union.

Une rencontre qui sera retransmise en direct à partir de 14h (heure marocaine) sur Arryadia TNT et BeIN Sports HD6.

