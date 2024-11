La ligue des champions fait son retour à quelques jours du prochain rassemblement des Lions de l’Atlas. La plus prestigieuse des compétitions de football reprend place dès ce mardi avec l’entrée en lice de nombreux joueurs marocains. Voici leur programme.

Cette 4e journée de la phase de poules de la LDC démarre à partir de 18h45. Et c’est Ismael Saibari du PSV Eindhoven qui ouvre le bal contre Girona. Classé 28e sur les 36 équipes participantes, le club néérlandais risque de ne pas poursuivre l’aventure. Avec ses 2 points, 2 matchs nuls et une défaite, Saibari et ses coéquipiers devront redoubler d’efforts pour espérer une des 24e places qualificatives aux barrages. Pour sa part, Girona, avec 3 points, est 24e du classement.

La soirée se poursuivra ensuite par l’une des affiches les plus alléchantes de cette 4e journée: Real Madrid-AC Milan. Et sans surprise, Brahim Diaz est convoqué par Carlo Ancelotti pour la rencontre. Pour rappel, le Merengue marocain est de retour de blessure qui l’a gardée loin des pelouses pendant plusieurs semaines.

Avant Madrid, Diaz avait joué pour l’AC Milan entre 2020 et 2023. Le Marocain fera donc son entrée ce soir contre ses anciens coéquipiers. Le club italien, 25e du tableau, a connu la défaite à deux reprises contre une seule victoire. Ce match promet d’être “chaud”, tant sur les gradins que sur la pelouse.

Après deux victoires consécutives face aux équipes de la capitale espagnole, Real Madrid et l’Atletico Madrid, Osame Sahraoui et Lille reprennent du service contre un des géants d’Europe. La rencontre LOSC-Juventus est prévue pour ce soir à 21h00. Finalement, Sahraoui et ses coéquipiers ont eu droit à un calendrier bien chargé de grandes écuries… et ils assurent! Avec 6 points chacun, les deux clubs cumulent 2 victoires et une défaite. L’on devrait s’attendre à une rencontre bien serrée et bien équilibrée. Après ses récents exploits, Lille (re)surprendra-t-elle de nouveau ce soir?

Monaco-Bologne ou plutôt Oussama El Azzouzi-Eliesse Ben Seghir. Le choc des deux Lions de l’Atlas est prévu pour 21h00 ce soir. Le premier qui évolue au milieu de terrain de Bologne est sur un “run” de deux échecs successifs. Le club italien peine en ce début de campagne européenne avec 1 point seulement à son compteur. Parallèlement, Monaco d’Eliesse est 4e du classement devant les plus grands clubs du continent (7 points) après avoir renversé le grand FC Barcelone.

Mercredi, l’on aura droit au PSG-Atlético Madrid. Avec 4 points, 1 victoire, 1 nul et 1 défaite, le club d’Achraf Hakimi est loin de la zone d’ombre (19e du tableau) mais rien n’est encore certain. Quant au club madrilène, il réalise un assez mauvais début de compétition. En effet, les hommes de Diego Simeone ont enchaîné deux défaites qui les place au 27e rang. Ces derniers joueront donc le tout pour le tout demain soir pour redorer le blason et ainsi briguer une place pour le prochain tour du tournoi. Mais le club parisien, sous la houlette de Luis Enrique, ne se laissera pas faire. L’on assistera à un duel autant tactique que technique au Parc des Princes.

Bayern-Benfica: le géant allemand est attendu demain soir à l’Allianz Arena pour faire oublier à ses supporters les récentes débâcles en Ligue des champions. Grand habitué des derniers tours de la compétition, le FCB a trébuché lors de ses deux derniers rendez-vous face au Barça (4-1) et Aston Villa (1-0). Vincent Kompany, à la tête du club allemand, devra ainsi revoir ses plans et se relancer.

Adam Aznou, jeune Lion d’à peine 18 ans, qui vient de disputer son premier match professionnel avec le Bayern pourrait faire ses débuts en LDC ce mercredi. De son côté, le Benfica, 13e, connaît un bon début d’exercice continental. Le portugais a à son actif 6 points grâce à 2 victoires contre l’Etoile rouge (1-2) et l’Atlético Madrid (4-0). Actuellement sur une lancée remarquable, le club devra confirmer face à un grand club.

Après 3 journées de Ligue des champions, Brest vit ses meilleurs jours. Le club français siège à la 5e place du classement avec notamment 7 points. Les bretons, dont Ibrahim Salah, en ont surpris plus d’un en ce début d’exercice en venant à bout de Sturm Graz (2-1) et RB Salzburg (0-4). Ce mercredi, l’international marocain et ses coéquipiers croiseront le fer avec Sparta Prague. Arrivé cet été à Brest, Salah s’est illustré avec son nouveau club et devrait commencer la partie sur la pelouse.

