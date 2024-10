La Ligue des champions de l’UEFA est de retour pour la 2e journée des phases de groupes. Plusieurs belles affiches sont prévues ce mardi soir. Voici le programme.

La plus prestigieuse des compétitions de football interclubs est de retour. Ce mardi soir, les amateurs de football seront bien servis avec pas moins de 9 matchs à suivre. La soirée promet de belles affiches à l’image d’Arsenal-PSG ou encore Leverkusen-AC Milan. Les fans des Lions de l’Atlas seront également ravis, certains internationaux marocains étant attendus sur les pelouses européennes.

La soirée commencera par le choc entre le RB Salzburg et le Stade Brestois où évolue Ibrahim Salah, 18h45. Après une entrée en lice réussie contre Sturm Graz (2-1), les « Pirates” sont attendus ce soir au Red Bull Arena pour ce qui sera leur premier vrai “test”. Quant au club allemand, celui-ci n’a pas droit à l’erreur, après avoir perdu son premier match contre le Sparta Prague (3-1).

À 21h00, le Marocain Ismael Saibari et le PSV Eindhoven affronteront le Sporting Portugal. Après une défaite contre la Juventus Turin lors de la 1re journée (3-1), le club néerlandais se retrouve cette fois devant un match plus abordable. Pour rappel, c’est Saibari qui marqué l’unique but du PSV face aux Turinois. Devant son public, le PSV tentera de rectifier le tir face au Sporting qui a remporté son premier match contre Lille (2-0).

Arsenal-PSG est l’affiche la plus attendue de cette soirée de C1. Un rendez-vous important attend Achraf Hakimi et ses coéquipiers. Le club parisien, en tête de la Ligue 1, devra faire face à l’une des meilleures formations anglaises qui joue d’ailleurs à domicile. Si les Parisiens premier ont remporté leur premier de groupe (1-0 contre Gérone), le les Gunners ont fait match nul (0-0) avec l’Atalanta.

Mikel Arteta et ses hommes devront donc sortir le grand jeu ce soir à l’Emirates Stadium. En face, le PSG et son latéral droit marocain sont en bonne forme, ce qui promet un match on ne peut plus chaud.

Bayer Leverkusen-AC Milan sera une rencontre purement tactique entre Xabi Alonso et Paulo Fonseca. Après une saison dernière remarquable, avec aucune défaite en Bundesliga, le Bayer veut confirmer cette année en C1. Et ce soir l’on devrait retrouver Amine Adli. Toujours en manque de temps de jeu, l’attaquant marocain devrait commencer sur le banc, comme lors du match contre Feyenoord (0-4).

Quant au vice-champion en titre de la Série A, il devra faire mieux que son premier match où il s’est incliné face à Liverpool (1-3). Les supporters Rossoneri attendent un meilleur résultat ce soir, mais Leverkusen ne leur facilitera pas la tâche.

Voici le programme complet:

RB Salzburg-Brest 18h45

Stuttgart-Sparta Prague 18h45

Dortmund-Celtic Glasgow 21h00

PSV Eindhoven-Sporting 21h00

Slovan Bratislava-Manchester City 21h00

Barcelone-Young Boys 21h00

Leverkusen-AC Milan 21h00

Inter-Etoile Rouge 21h00

Arsenal-PSG 21h00