L’AS FAR a arraché le match nul sur le terrain l’équipe congolaise de l’AS Maniema Union (1-1), ce samedi, grâce à un but de l’Angolais To Carneiro en deuxième période.

L’équipe de l’AS Maniema Union et l’AS FAR de Rabat ont fait match nul (1-1) lors du choc de la 3e journée du groupe B de la Ligue des champions d’Afrique, ce samedi, au Stade des Martyrs à Kinshasa.

A hard-fought game ends with AS Maniema Union and @ASFAR_Officiel splitting the points. 🤝 #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/03eLDA9poX

Les Congolais ont ouvert le score dès la 37e minute grâce à Exaucia Moanda Kia Moanda sur un corner.

Maniema Union 🇨🇩 move ahead!

Poor marking from the AS FAR 🇲🇦 defense allows Exaucia Moanda to score following a corner kick.

Maniema Union 🇨🇩 1-0 AS FAR 🇲🇦. 40 minutes gone.#TotalEnergiesCAFCL #CAFCL pic.twitter.com/ZFC9Bje18v

