Au bout d’une finale haletante, l’équipe féminine de l’AS FAR a chuté, ce samedi au Stade El Abdi, face au TP Mazembe (0-1) en ligue des champions féminine (Maroc 2024).

Elles nourrissaient le rêve de garder le trophée à la maison. Si elles n’ont pas démérité, les joueuses de l’AS FAR ont buté sur la dernière marche du podium, ce samedi au stade El Abdi, face au Tout-Puissant Mazembe (0-1) en finale de ligue des champions féminine d’Afrique 2024.

Un seul but inscrit en première période sur penalty a suffi au bonheur de l’équipe Congolaise. Et c’est l’attaquante Marlène Kasaj qui se chargea de la transformation en début de match (10e).

TP Mazembe 1-0 up in the final vs. ASFAR! 🔥 #CAFWCL2024 pic.twitter.com/2HYI7aZTs6 — CAF Women’s Football (@CAFwomen) November 23, 2024

L’AS FAR voulait «marquer l’histoire», mais cette valeureuse formation féminine devra repasser. Le TP Mazembe était fort, mais l’équipe de Rabat aurait pu mieux faire : être plus tranchant devant le but, et un peu moins absent après la pause.