Adam Aznou, Lamine yamal, Amine Adli et Osame Sahraoui. Photomontage ©H24Info

Après une folle soirée qui a connu des scénarios inattendus mardi, la Ligue des champions reprend ce soir avec plusieurs affiches alléchantes.

La troisième journée de la phase de poules de la Ligue des champions se poursuit ce mercredi soir. Hier, l’on a assisté à plusieurs scénarios totalement imprévisibles, et c’est exactement ce qui fait le charme de la plus prestigieuse compétitions interclubs de football.

Alors qu’il était mené au score (0-2) au bout de la première mi-temps, le Real Madrid a réalisé une folle remontada face à Dortmund. La rencontre s’est terminée sur le score de 5-2 pour les Merengues notamment grâce à un triplé de Vinicius Jr.

De son côté, le PSG était également mené par le PSV Eindhoven d’Ismaël Saibari (0-1) au Parc des Princes. Mais le latéral droit marocain Achraf Hakimi a égalisé à la 55e minute, épargnant ainsi à son club une deuxième défaite dans la compétition.

ACHRAF HAKIMI. 🇲🇦💎

BEST RB IN THE WORLD. GOOD NIGHT GUYS. 👋🏽pic.twitter.com/jaF3yC4NDo — FRMF Xtra (@FRMFXtra) October 22, 2024

La suite de cette 3e journée promet également plusieurs affiches alléchantes. A commencer, dès 17h45 (heure marocaine), par un choc entre deux Lions de l’Atlas: Ibrahim Salah (Brest) et Amine Adli (Bayer Leverkusen). Le club français est en grande forme cette année en LDC, ayant remporté ses deux premiers matchs contre Sturm Graz (2-1) et RB Salzburg (0-4). Même chose pour Adli et ses camarades, qui cumulent aussi 2 victoires, dont une face à l’AC Milan.

Barcelone-Bayern est sans aucun doute la rencontre la plus attendue de ce mercredi. Avec 3 points à leurs actifs chacun, les deux géants européens ne se feront pas de cadeaux. Si le Barça compte sur son prodige d’origine marocaine Lamine Yamal, le Bayern dispose également d’une pépite marocaine, Adam Aznou, convoqué par Vincent Kompany avec l’équipe première. Les yeux des milliers de fans du ballon rond seront rivés sur ce rendez-vous.

Après sa victoire contre le Real Madrid, le LOSC Lille devra faire face à une autre formation madrilène ce mercredi à parti de 20h00: l’Atlético Madrid. Lille fait un début de campagne européenne plutôt respectable et devra confirmer ce soir au Cívitas Metropolitano. Pour ce faire, le club peut compter sur ses deux Marocains Osame Sahraoui et Ayyoub Bouaddi, qui se sont illustrés contre les Merengues.

Programme complet

17h45

Atalanta-Celtic Glasgow

Brest-Leverkusen

20h00

RB Leipzig-Liverpool

Manchester City-Sparta Prague

Barcelone-Bayern

Atlético Madrid-Lille

RB Salzburg-Dinamo Zagreb

Benfica-Feyenoord

Young Boys-Inter Milan