Le double champion olympique et du monde marocain, Soufiane El Bakkali est arrivé en 2e position de l’épreuve du 3000 m steeple, disputée vendredi à Bruxelles, dans le cadre de la finale de la Ligue de Diamant.

Avec un chrono de 8min 08sec 60/100, El Bakkali a été devancé par le Kényan Amos Serem (8:06.90), tandis que le Tunisien Mohamed Amin Jhinaoui est arrivé en 3e position en 8min 09sec 68/100.

Le champion marocain avait remporté la Ligue de Diamant en 2022. Il avait réussi la prouesse de conserver son titre olympique sur 3.000 m steeple aux Jeux olympiques de Paris, après avoir décroché l’or précédemment aux JO de Tokyo.

Not a bad time to claim your first #DiamondLeague win…

Amos Serem stuns Soufiane El Bakkali with 8:06.90 in the 3000m steeplechase and dances his way to the Diamond Trophy. #BrusselsDL🇧🇪#DiamondLeague#DLFinal

📷 @matthewquine pic.twitter.com/473GkaEVAE

— Wanda Diamond League (@Diamond_League) September 13, 2024