Le gardien de but marocain Allaa Bellaarouch, sociétaire du club français du RC Strasbourg (Ligue 1), a été opéré des adducteurs, mardi à Bordeaux, et sera absent entre six et huit semaines, apprend-on auprès du club.

Le jeune international portier de 22 ans souffrait de problèmes de pubalgie depuis le début de la saison, ce qui a retardé sa progression avec le club alors qu’il en était devenu titulaire (15 matches de L1 en 2023-2024) à la suite du transfert de Matz Sels à Nottingham Forest.

Les traitements conservateurs n’ayant pas suffi à soigner cette pubalgie chronique, il a été opéré ce mardi après avoir consulté un spécialiste à Paris la semaine dernière.

Arrivé à Strasbourg début 2020 en provenance de l’Académie Mohammed VI de football, Alaa Bellaarouch avait prolongé en janvier dernier de deux années supplémentaires son contrat avec le Racing, jusqu’en 2027.

L’international marocain U23, champion d’Afrique de la catégorie l’été dernier, a d’abord fait ses classes avec la Réserve strasbourgeoise, avant d’être prêté au Stade Briochin, club avec lequel il a disputé 15 matches en National la saison passée.

Intégré au groupe Pro du Racing cette année en « numéro 2 » derrière Matz Sels, il a été titularisé pour la première fois à l’occasion des 32ès de finale de la Coupe de France.