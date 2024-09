L’entraîneur de l’OM Roberto De Zerbi a rendu hommage vendredi à Medhi Benatia, qui passera mercredi devant la commission de discipline de la LFP pour ses propos sur l’arbitrage, saluant « le meilleur directeur sportif » de sa carrière.

« Medhi Benatia est un directeur sportif de très haut niveau, le meilleur que j’ai eu dans ma carrière« , a déclaré De Zerbi en conférence de presse à propos du conseiller sportif du président de l’OM Pablo Longoria. « Je regrette qu’il se retrouve au cœur des polémiques. Je crois qu’il s’est exprimé de façon éduqué. Il a fait valoir notre opinion et je crois qu’il n’a rien dit de mal« , a ajouté le technicien italien.

Benatia sera entendu mercredi par la commission de discipline de la LFP pour avoir vivement dénoncé l’arbitrage de Benoît Bastien lors du match gagné par l’OM à Lyon samedi lors de la 5ème journée de ligue 1, lui reprochant notamment l’exclusion précoce de Leonardo Balerdi, qui a reçu deux cartons jaunes avant même la cinquième minute du match.

Après la partie, il avait à nouveau critiqué l’arbitrage de M. Bastien, ainsi que celui de Benoît Millot, qui avait expulsé le défenseur de l’OM Derek Cornelius contre Nice la semaine précédente, suite à un deuxième carton jaune pour gain de temps.

« Je n’aime pas me plaindre et vous m’entendrez très peu me plaindre de l’arbitrage. Je dis juste que je n’avais jamais vu une expulsion comme celle de Cornelius en 35 ans de foot. Et je n’ai jamais vu non plus d’expulsion pour deux cartons jaunes après cinq minutes« , a déclaré De Zerbi vendredi.

« Mais je ne crois pas que quiconque en veuille à l’OM. Je ne vois pas de mauvaises intentions, juste peut-être des erreurs. Et les entraîneurs en font plus que les arbitres« , a-t-il ajouté.