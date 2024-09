À l’issue du match qui opposait l’Olympique de Marseille à l’Olympique lyonnais, Mehdi Benatia a critiqué l’arbitrage au micro de DAZN. Une réaction jugée excessive par Patrick Anton, président du Conseil national de l’éthique, qui a saisi la commission de discipline de la LFP après les propos de l’ancien international marocain.

Medhi Benatia, ancien Lion de l’Atlas reconverti en agent de joueurs et conseiller sportif de l’Olympique de Marseille risque la suspension… La raison? le Marocain n’a pas maché ses mots et ce malgré la victoire de l’OM contre l’Olympique lyonnais (2-3), samedi dans le cadre de la 5e journée du championnat français.

L’ancien international marocain n’a pas caché sa colère contre l’arbitrage de la rencontre qui était assuré par Benoît Bastien. “C’est bien que ça se soit fini comme ça mais c’est grave. Il y a trop de choses qu’on ne peut pas laisser passer, que ce soit moi ou le président. Tu ne peux pas chaque semaine te demander c’est quand qui vont nous la faire ?« , disait le dirigeant de l’OM.

“Il y a trop de choses douteuses en première période. On regarde ce qui se passe, Monsieur Bastien, Lyon-Marseille, je n’étais pas bien déjà… L’année dernière je m’en rappelle encore, regardez les épisodes. Je n’invente rien, je regarde les images comme tout le monde. Pourquoi on est préoccupés toute la semaine quand on voit que c’est Monsieur Bastien qui va arbitrer?« , a-t-il ajouté.

Mais pour le patron du Conseil national de l’éthique, ce n’était qu’un moyen de pression de Benatia sur l’arbitrage. C’est dans ce sens, que le Conseil a décidé de saisir la Commission de Discipline de la LFP suite aux emportements et aux « théories complotistes » de l’ex Lion de l’Atlas.

“Son attitude agressive est répréhensible et mérite d’être signifiée à la commission de discipline, déclare-t-il. Elle est très véhémente, mais on considère que c’est une colère calculée, maîtrisée. Sinon, il aurait tenu des propos injurieux. Elle avait pour but de mettre la pression sur les arbitres pour la deuxième mi-temps. Cela laisse à penser au spectateur qu’il a pété un câble. Mais moi je considère qu’il est en maîtrise. Mais cette attitude est inadmissible de la part d’un dirigeant. Il n’a pas à se comporter comme ça« , explique Anton.

Ainsi, Benatia risquerait, selon les informations relayées par l’Équipe, 3 matchs de suspension après sa récente sortie médiatique. Affaire à suivre.