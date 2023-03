Liga: le Séville FC limoge son entraîneur Jorge Sampaoli

Le Séville FC, proche de la relégation en Liga, a limogé son entraîneur argentin Jorge Sampaoli, qui avait pris le relais de Julen Lopetegui le 6 octobre 2022, a annoncé le club andalou mardi dans un communiqué.

« Le Séville FC a mis fin au contrat de son entraîneur, Jorge Sampaoli, après la défaite de l’équipe à Getafe (2-0 dimanche) qui a remis l’équipe au bord de la relégation », a dit le club.

« Le fait que l’équipe n’ait pas réussi à sortir du bas du classement depuis son arrivée comme entraîneur et l’image offerte lors des dernières rencontres a amené le club à prendre cette décision », a ajouté le Séville FC qui espère qu’un nouveau coach entraînera « une réaction lors des douze dernières journées » du championnat.

Selon la presse, le club sévillan négocie déjà avec le technicien basque José Luis Mendilibar, sans club depuis sa destitution d’Alavés la saison passée.

Le club espère que la signature d’un nouvel entraîneur interviendra « dès mardi » afin que celui-ci « puisse mener la séance d’entraînement prévue à 18H00 » (17H00 GMT).

Sampaoli est le deuxième entraîneur démis de ses fonctions cette semaine en Espagne, après la destitution lundi de Pablo Machin à Elche, bon dernier du championnat d’Espagne.

Passé par le banc des sélections du Chili et de l’Argentine, ainsi que par celui de l’Olympique de Marseille, Sampaoli n’a pas réussi à redresser la situation du Séville FC, qui ne cesse de flirter avec la zone rouge depuis le début de la saison en Liga.

Après sa dernière défaite contre un concurrent direct pour le maintien, le club andalou est désormais 14e du classement avec 28 points, deux points devant le premier relégable, le Valence CF (18e, 26 points).

Depuis sa nomination, Sampaoli a cumulé treize victoires, six nuls et douze défaites en 31 matches toutes compétitions confondues. En Liga, il n’a enregistré que six victoires en 18 journées.

C’est donc un autre entraîneur qui dirigera l’équipe en quarts de finale de la Ligue Europa contre Manchester United. Séville avait en effet réussi à valider son ticket pour les quarts de finale de la C3 après avoir éliminé Fenerbahce en huitièmes (2-0, 1-0).