Le gardien du FC Barcelone et de l’Allemagne, Marc-Andre ter Stegen, victime d’une rupture d’un tendon rotulien, va être opéré lundi, a indiqué le club catalan, ce qui pourrait le tenir éloigné des terrains jusqu’à la fin de la saison.

« Les examens effectués sur le joueur de l’équipe première, Marc ter Stegen, confirment qu’il souffre d’une rupture complète du tendon rotulien du genou droit. Lundi après-midi, il subira une intervention chirurgicale et une nouvelle mise à jour sera publiée une fois l’opération terminée » et plus d’informations seront ensuite fournies, a écrit dans un communiqué le Barça au sujet de son international allemand de 32 ans, qui s’est blessé la veille lors de la victoire (5-1) en championnat d’Espagne sur le terrain de Villarreal.

Tests carried out on the first team player, Marc ter Stegen confirm that he has a complete rupture in the patella tendon in his right knee. On Monday afternoon he will undergo a surgical process and once complete a new update will be released. pic.twitter.com/V00BNZRQOI

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 23, 2024