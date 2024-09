Après le match Real Madrid-Deportivo Alavés (3-2), l’international marocain Abdel Abqar, qui évolue dans le club basque, fait actuellement le buzz, mais pas pour les bonnes raisons…

Le Real Madrid a battu, hier mardi à domicile, le Deportivo Alavés sur le score de 3 buts à 2. Une victoire qui permet aux hommes de Carlo Ancelotti de se rapprocher du FC Barcelone, leader de la Liga avec 18 points. Mais plutôt que les nombreux buts inscrits lors de cette rencontre, c’est le défenseur central Abdel Abqar du club basque qui s’est fait le plus « remarquer ».

Abdel Abqar 🇲🇦 qui demande le maillot de Kylian Mbappé 🇫🇷 à la mi-temps face au Real Madrid. 👕 Pas très professionnel de la part de l’international marocain… 🤨 pic.twitter.com/ir1c5PoTI4 — Actu Maroc 🇲🇦 (@ActuMarocOff) September 24, 2024

A la fin de la première période de jeu, le Lion de l’Atlas est allé demander le maillot de Kylian Mbappé… alors que le joueur français venait de percer la défense du Deportivo Alavés pour inscrire son 5e but en Liga. La scène en a choqué plus d’un sur les réseaux sociaux, où la vidéo de l’échange de tuniques entre le Français et le Marocain ne fait que tourner.

Lire aussi; Real Madrid: Mbappé libéré après ses deux premiers buts en Liga (vidéos)

Au retour des vestiaires, surprise, le Marocain a été remplacé. Etait-ce à cause de son geste? Luis Garcia Plaza, le coach d’Alavés, a affirmé que le changement était purement tactique. Disant ne pas avoir été au courant du geste d’Aqbar, il a assuré qu’il ne s’agissait aucunement d’une punition pour le Marocain, mais d’une réorganisation dans son plan de jeu.

« Je voulais travailler quelque chose, un petit truc tactique. Je ne sais pas s’il a demandé le maillot, je n’en ai aucune idée. Il est sorti parce que je voulais le remplacer et c’est tout”, a expliqué Plaza en conférence de presse.

Toutefois, sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui pointent du doigt Abqar. Pour une grande partie des internautes, son geste était tout sauf professionnel, surtout que son équipe était menée 2-0 après le but de Mbappé. Et pour les fans des Lions de l’Atlas, il n’a plus sa place au sein de la sélection nationale. Certains demandent même à Walid Regragui de ne plus le convoquer car il manque de professionnalisme.