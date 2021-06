Des nettoyants et démaquillants experts adaptés à tous les types de peaux, des ingrédients sélectionnés avec soin et des packagings éco-responsables, en 2021, la marque de cosmétiques française va encore plus loin dans son concept de préservation de la beauté et de la nature. Et ce, pour notre plus grand plaisir.

Pionnière dans le domaine de la cosmétique végétale depuis sa création, la marque Yves Rocher œuvre à trouver ce que la nature a de meilleur à offrir pour créer une beauté sans compromis, accessible au plus grand nombre. Une ligne de conduite qui fait sens, surtout après une année de pandémie riche en enseignements, où le retour à la naturalité se fait de plus en plus pressant. Si Yves Rocher propose une offre complète allant des parfums aux produits de maquillage, son savoir-faire premier réside dans le soin de la peau. En 2021, la marque s’est penchée sur l’importance d’un bon nettoyage du visage. De cette réflexion est née une gamme complète de cleansing aux actifs issus de Bretagne, adaptée à tous les besoins et composée de produits aussi doux pour notre peau que pour l’environnement. De la culture des plantes éco-responsable aux formules biodégradables en passant par les packagings recyclables, toutes les étapes de la conception des produits respectent une charte stricte afin d’avoir le moins d’incidence possible sur la planète, sans faire l’impasse sur l’efficacité et la sécurité.

L’importance du nettoyage

Pollution urbaine, stress, rythme de vie intense… au quotidien, la peau est soumise à de nombreuses agressions qui l’affaiblissent et la fragilisent. Un mauvais nettoyage en fait partie. Résultat ? Des résidus de soins et de maquillage pénètrent dans l’épiderme, bouchent les pores et empêchent la peau de se débarrasser de ses cellules mortes. Ses fonctions régénératrices sont alors entravées, induisant une perte d’éclat et un vieillissement prématuré. Pour garder une peau jeune et belle longtemps, il est donc primordial de procéder à une routine complète, comprenant un démaquillage et un nettoyage en profondeur. Mais selon le type de peau et l’âge, les besoins ne sont pas les mêmes. Et sans le savoir, à mal choisir ses produits, on risque d’abîmer notre épiderme. Partant de ce constat, les chercheurs en Cosmétique Végétale Yves Rocher ont réinventé le cleansing en développant pas moins de 5 nouvelles gammes qui font la part belle à un ingrédient naturel phare, sélectionné avec soin en fonction de chaque problématique, à savoir les peaux à imperfections, celles normales à mixtes, le contour de l’œil, les peaux matures ou encore les épidermes sensibles. Jamais prendre soin de sa peau n’aura été aussi facile et agréable.

À chaque type de peau sa gamme nettoyante

Pure Algue – Oxygénant

Les chercheurs Yves Rocher se sont tout d’abord penchés sur les vertus exceptionnelles du Tetraselmis, un végétal marin doté de propriétés anti-oxydantes et oxygénantes, spécialement adaptées aux peaux en manque d’hydratation. Cultivée de façon responsable et durable au large des côtes bretonnes, cette microalgue se décline notamment en une gelée démaquillante 3 en 1 à la texture givrée et aérée qui contribue à détoxifier et à rafraîchir les peaux normales à mixtes qui peuvent tirailler, manquer d’hydratation et être ternes. La gamme Pure Algue se compose également d’une eau micellaire démaquillante 2 en 1, d’un gel nettoyant ultra-fraîcheur, d’une mousse nettoyante oxygénante, de lingettes démaquillantes, d’un gommage éclat et d’un masque hydratant oxygénant. La panoplie complète pour nettoyer sa peau en profondeur sans l’agresser et en lui apportant toute l’hydratation dont elle a besoin.

Pur Bleuet – Apaisant pour les yeux

Fine et fragile, la peau du contour de l’œil est celle qui marque le plus facilement les premiers signes du vieillissement cutané. Cette zone du visage nécessite donc une attention particulière et des produits spécifiques pour la protéger et l’apaiser. Pour ce faire, Yves Rocher a sélectionné le bleuet réputé pour ses vertus apaisantes, calmantes et protectrices. Au sein de cette gamme, le produit star est sans conteste le Démaquillant Express Yeux qui a été retravaillé afin de maximiser sa naturalité à 97% grâce à l’association brevetée de 3 alcanes végétaux. Le choix des matières premières a permis la formulation d’une texture biphasée, douce et non grasse, particulièrement efficace sur le maquillage waterproof. Dans le cas où l’on a opté pour un make-up léger, on se tournera vers le Démaquillant Douceur qui permet de bien nettoyer le contour de l’œil et les cils tout en nous procurant une belle sensation de fraîcheur. Enfin, on termine notre rituel de beauté avec l’eau florale qui va apaiser et réveiller les yeux fatigués.

Pur Calendula – Lissant

Les peaux matures, souvent plus sèches, ont quant à elles besoin de produits doux aux textures riches et enveloppantes. En plus du confort, les femmes d’un certain âge cherchent également à stimuler la régénération cellulaire de leur peau afin de lutter contre les signes de vieillissement. Et quel meilleur ingrédient que le Calendula, connu pour ses propriétés régénérantes et lissantes ? Cette petite fleur jaune est magnifiée au sein d’une formule ultra-sensorielle qui libère la peau des impuretés et démaquille en douceur. On craque pour la texture fondante du lait démaquillant lissant qui offre à la peau un vrai réconfort sans laisser de film gras. Après s’être démaquillée, on poursuit avec la lotion lissante qui va tonifier, lisser les traits, hydrater et réveiller l’éclat de la peau tout en la laissant confortable.

Pure Menthe – Purifiant

Sujettes aux imperfections, aux pores dilatés et à un excès de brillance ? La peau grasse fait partie des problématiques les plus fréquentes chez les femmes du 21e siècle. Pour y remédier, il est nécessaire d’opter pour des produits aux actifs naturels capables de rééquilibrer la peau et notamment sa production de sébum. Pour cela, la menthe poivrée est l’alliée idéale. Grâce à ses vertus purifiantes, elle nettoie, libère l’épiderme des impuretés et lui procure une véritable sensation de fraîcheur. Alors que l’eau micellaire démaquillante, le gel nettoyant, le gommage, le nettoyant désincrustant et anti-points noirs 3 en 1 ainsi que le masque désincrustant au charbon végétal permettent de venir à bout des points noirs et autres impuretés, laissant alors place à une peau nette et purifiée, on a eu un véritable coup de cœur pour la lotion poudrée matifiante. En plus d’affiner le grain de peau, cette dernière absorbe l’excès de sébum grâce à sa texture biphasée tonique + poudre. Un indispensable !

Pure Camomille – Apaisant

Les peaux sensibles, elles aussi très fréquentes, ne sont pas en reste avec la gamme Pure Camomille. Plante emblématique des soins Yves Rocher depuis les années 60, la camomille permet à la fois d’apaiser les épidermes réactifs et de protéger la peau des agressions extérieures. On aime particulièrement le masque mousse apaisant qui nettoie en douceur et réconforte les peaux sensibles, sans assécher. Pour le démaquillage, on a le choix entre l’eau micellaire démaquillante ou le lait démaquillant & tonique 2 en 1, en fonction de nos préférences. L’occasion de vivre un pur moment de réconfort.